Božje darilo, ki ga premalo cenimo.

Svoje glasbeno znanje je kalila predvsem z nastopi s srbsko skupino Neverne bebe, ob trideseti obletnici čudovite prepletenosti z glasbo pa se je odločila, da Sloveniji in širnemu Balkanu predstavi svojo prvo samostojno skladbo Vse, kar imam.

Ker nas je zanimalo, kaj je zares tisto vse, kar ima, smo ji postavili nekaj življenjskih vprašanj.

Najljubši letni čas …

Pomlad, ki je je žal vse manj in manj. Obožujem barve, novo upanje in energijo, ki jo prinaša. Pa nežno sonce, ki boža obraz. Jaaa, romantik sem, pa kaj!

Slovenija, ker …

Tukaj ni stvari, ki mi ne bi bila všeč. Velik del družine živi tu, dobri prijatelji, narava je čudovita, okolje je umirjeno, skoraj vse dobro deluje, obstaja kultura medsebojnih odnosov … In joto imamo!

V studiu …

Odkrivam sebe in maksimalno uživam v sodelovanju z izjemnimi in kreativnimi prijatelji.

Moj najljubši koncert se je zgodil …

Vsakič, ko sem stopila na oder! Od drugih koncertov, ki sem jih obiskala, pa AC/DC, Metallica, Phil Collins, Pro­digy, Simply Red, Hans Zimmer …

Dan, ki mi je spremenil življenje …

Je bil dan, ko sem se rodila. (Smeh.)

Pri ljudeh cenim …

Iskrenost, predanost, pogum, odprtost in širino.

Rock je …

Moj način, da iz sebe spravim nakopičeno slabo izkoriščeno in neizkoriščeno energijo, frustracije in travme.

Je moj kerozin, s katerim mami pravi, da me je hranila v otroštvu. Zato sem še danes tako energična.

Pesem, ki si jo pri 39 letih prepevam na ves glas …

Ves opus AC/DC. In tako bo, dokler ne bom stara rosnih 99.

V mojih sanjah …

Se dogajajo čudni miksi vsega, česar si želim, si ne želim, se bojim, in tega, kar se zares dogaja.

Na koncu se prebudim v nekakšen Kusturica/Jarmush/Burton/Lynch/Scorsese/Jackson film.

Moja najljubša barva čevljev je …

Črna!

Ne verjamem …

Velikim obljubam, v prstan kot garancijo, ljudem, ki se jim oči ne smejejo, ko se smejijo, in ljudem, ki ne marajo živali.

Rada se vračam …

V Beograd, domov k mami, starim napakam, iz katerih se učim.

Ljubezen …

Zdravi vse, česar se dotakne.

Živali so …

Božje darilo, ki ga premalo cenimo.

Kadar kuham …

So vsi veseli. Rada improviziram in v kuhinji naredim kaos. No, z leti sem se navadila čistiti sproti.

V gorah …

Si pomirim glavo, aktiviram duha in si tam ustvarim svojo »pisarno«, iz katere odgovarjam na sporočila, klice …

Strah me je …

Tega, kako prehitro mineva čas. Neizpolnjenih sanj, želja in zmožnosti, pajkov in morskih psov.

Glasba, ki mi ne da spati …

»Narodnjaci.«

Nikoli ne bi naredila …

Nekomu nalašč nečesa žalega.

Največkrat pomislim …

Na ljudi, ki jih imam rada.

Razveselim se, ko …

So ljudje, ki jih imam rada, srečni, ker jim je nekaj uspelo. Ko slišim nekaj novega, kar prebudi možgančke, čustva in izriše perspektivo. Ko me nekdo nasmeje do solz. Ko slišim svojo novo pesem Vse, kar imam. Ko premagam samo sebe.

Oče in mati …

Sta največja ljubezen, opora, zdaj tudi moja prijatelja, ki sta ponosna name!

Ko bom stara 60 …

Bom vsa potetovirana, obkrožena s 83652386543 psi in še vedno bom pela. In kravžljala živce svojemu dragemu.

Ko zapade prvi sneg …

Se s kužkom Diom v dveh sekundah oblečeva in stečeva ven.

Dio je nor na sneg, valja se po njem in ga je! In, seveda, obvezna oprema, posnamem nov video za »story« s pripisom »Sneeeeg padaaa!«.