Bolj drzna, a tudi dražja postaja avtomobil s povsem samosvojim stilom

Če kakšen avtomobil najbolj pooseblja vse spremembe pri Dacii, potem je to vsekakor model duster. Spoznali smo ga leta 2010, zdaj je tukaj že tretja generacija s številnimi spremembami, zato bodo o dusterju začeli razmišljati celo tisti, ki so doslej nad njim vihali nos. A zaradi višje cene bo verjetno kakšnega kupca tudi izgubil. Prostora je dovolj Duster ima novo platformo, deli si jo s koncernskimi sorodniki, renaultom cliom in capturjem. V dolžino meri 4,34 metra, kar je enako kot doslej, a je kakšen centimeter več prostora v notranjosti. Spredaj lahko sedijo potniki vseh možnih mer, mal...