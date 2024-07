Rastline vsaj tako težko prenašajo vročino kot mi, zato jim moramo skrbno in vsakodnevno pomagati. Podala nam je veliko koristnih nasvetov, med drugim tudi, kako zaustaviti pandemijo polžev, kako pravilno zalivati in namakati, kdaj moramo pridelke zares pobrati. Sicer pa nam pove še nekaj: »Bodimo potrpežljivi, za dežjem je še vedno posijalo sonce.«

Cela Slovenija se bori s polži, zaupajte nam prosim, kaj zares učinkuje oziroma kako jih odganjate vi.

Najbolj učinkovito je suho in vroče vreme. Sama jih odganjam s kavno usedlino in pobiranjem, a to lahko delam na majhni površini. Na vrtu obstaja tudi nevarnost zakisanja.

Napovedujejo nam vroče in sušno poletje. Je mar res bolje zalivati manj kot preveč?

Najprej, sama v dolgoročne napovedi ne verjamem, saj je strokovno to napovedovanje nemogoče. Drugo, vedno priporočam, da se ljudje navadijo na besedo namakanje, ne zalivanje, saj mora biti rastlinam voda ves čas zmerno dostopna, ne pa enkrat veliko (ko zalijemo), potem pa je zmanjka.

Pomembno je, da ne namakamo preveč, da namakamo zmerno in enakomerno, ne da vmes vode zmanjka. Vsekakor je na vrtu srednjeročno veliko bolj smiselno vzpostaviti namakanje, ki bi bilo enostavno in zmerno. Zalivalke pa naj služijo