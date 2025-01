Blaženje bolečin brez tablet

Kadar je bolečina tako huda, da je psu sredstvo proti bolečini predpisal veterinar, so naravne sestavine le dodatna metoda za odpravljanje bolečine.

Samo sredstva, ki jih predpiše veterinar, psom, ki trpijo za kroničnimi bolečinami, ne bodo prinesla zadostnega olajšanja. Kombinacija farmacevtskih izdelkov z naravnimi metodami, kot so prehranska dopolnila, zeliščna zdravila in fizična terapija, lahko prinese bistveno izboljšanje. Alternativne metode, kot je akupunktura, lahko zmanjšajo potrebo po visokih odmerkih farmacevtskih zdravil, kar zmanjšuje tveganje za stranske učinke.

Akupunktura lahko zmanjša potrebo po visokih odmerkih farmacevtskih zdravil. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Rehabilitacijske terapije izboljšajo gibljivost in na ta način zmanjšajo bolečino, kar prispeva k boljši kakovosti življenja. Spodbujajo uporabo sklepov in mišičnih skupin, kar lahko pomaga pri lajšanju kronične bolečine. Vključujejo različne vaje, ki jih lahko izvajate doma, da izboljšate gibljivost in zmanjšate bolečino pri svojem ljubljenčku.

V primerih blažjih bolečin, ki ne trajajo dolgo, lahko psu z naravnimi terapijami pomagamo prebroditi krizo.

Blagodejna voda Znano je, da voda blagodejno vpliva na ljudi in pse. Hidroterapija je odlično orodje za obvladovanje bolečin pri psih, saj je na voljo v številnih različnih oblikah.

Ena od naravnih protibolečinskih terapij so ledeni obkladki. Obkladke položimo na poškodovani predel, kar pomaga zožiti krvne žile in zmanjšati vnetje, s tem pa tudi bolečino. Pomembno je, da med kožo psa in hladilno oblogo namestite krpo, da preprečite morebitno nelagodje ali poškodbe zaradi mraza.

Medicinska masaža je še ena učinkovita naravna metoda za lajšanje bolečin. Deluje na ljubljenčkov živčni sistem, lajša mišično napetost, spodbuja limfno cirkulacijo in zmanjšuje zastajanje tekočine. Za pravilno izvajanje medicinske masaže doma je priporočljivo pridobiti navodila veterinarja, ki je usposobljen za tovrstno terapijo.

Masaža lajša mišično napetost, spodbuja limfno cirkulacijo in zmanjšuje zastajanje tekočine. FOTO: Georgiy Datsenko/Getty Images

Prehranski dodatki, kot so maščobne kisline omega-3, bosvelija, glukozamin in hondroitin, pomagajo pri zmanjševanju vnetja in obnovi sklepov. Bosvelija je močno protivnetno sredstvo, ki se že vrsto let uporablja v veterinarski medicini. Maščobne kisline omega-3, ki jih najdemo v ribjem olju, imajo dokazano protivnetni učinek in se pogosto uporabljajo pri psih z artritisom ali kožnimi boleznimi. Glukozamin pomaga pri rasti hrustančnih celic, medtem ko hondroitin preprečuje uničevanje hrustanca, kar je še posebno koristno pri boleznih sklepov.

Zeliščna zdravila iz tradicionalne kitajske veterinarske medicine (TKVM) ponujajo prilagojeno zdravljenje. Veterinarji, usposobljeni za TKVM, lahko predpišejo zeliščna zdravila, ki so prilagojena specifičnim potrebam vašega psa, kar omogoča bolj ciljno usmerjeno zdravljenje.

Pred uporabo se vedno posvetujte z veterinarjem.

Z naravnimi metodami lahko učinkovito lajšate bolečine pri psih in izboljšate njihovo kakovost življenja, vendar je vedno priporočljivo, da se pred uvedbo novih terapij posvetujete z veterinarjem. Ta bo presodil, ali je posamezna terapija primerna za vašega ljubljenčka.