Bi raje samčka ali samičko?

Spol živali ni prva stvar, o kateri bi morali razglabljati, ko razmišljate o novem ljubljenčku, saj je tisto, kar bo zares odločalo o tem, kako se boste počutili v družbi drug drugega, njegov značaj, ki naj ustreza vašemu, pa tudi njegove zmožnosti. To še posebno velja za pse. Če ste nenehno aktivni, nikar ne izberite psa, ki rad poležava, saj bosta tako najverjetneje oba nesrečna. Vase zaprta, boječa mačka ni primerna za gospodarje družabne sorte, ki bodo imeli nenehno obiske.

Razlike med spoloma se denimo kažejo v velikosti, samčki so večinoma večji. Samičke so po drugi strani prej zrele, kar pomeni, da je samička, toliko stara kot samček, lahko že pripravljena na učenje, samček pa še ni. Kako zelo se bosta spola razlikovala pozneje, je odvisno tudi od tega, ali bomo samčka kastrirali, samičko pa sterilizirali – kastrirane oziroma sterilizirane živali se vedejo podobno in je med njihovim vedenjem manj razlik glede na spol.

Bolj kot spol je pri psih pomembna pasma. FOTO: Ojo Images, Getty Images

Samičke, ki niso kastrirane, doživljajo estrus, ki pri človeku razvojno ustreza menstruaciji, torej pomeni spolno zrelost, le da pri mačkah in psih ni izločanja maternične sluznice. Nekastrirane in nesterilizirane živali bodo imele obdobja gonitve, med katerimi jim boste morali, če ne boste hoteli mladičev, preprečiti stik z nasprotnim spolom. Kastriran pes ne bo naskakoval psic, v obdobju gonitve se ne bo potepal, ne bo markiral teritorija in se bo vedel manj agresivno. Kastracija prepreči tudi markiranje mačkov, kar je lahko izjemno moteče, če gre za notranjo žival. Sicer pa je učinek kastracije pri mačkih podoben kot pri psih. S sterilizacijo samičk se izognemo neželenim brejostim in kotitvam ter nekaterim zdravstvenim težavam, kot je gnojno vnetje maternice.

Med spoloma je razlika tudi v vedenju. Študija pasje agresije je pokazala, da je pri psih šestkrat bolj verjetno, da vas bo ugriznil samček kot samička, vendar pa je veliko odvisno tudi od načina vzgoje. Če imate doma psa samčka, je običajno bolje pripeljati v dom samičko kot še enega ljubljenčka istega spola. Manj pomembno je, za kateri spol se odločite, če je to prvi ljubljenček v vašem gospodinjstvu.

Razlike med spoloma pri mladičih niso velike.

Kastriran pes ne bo naskakoval psic. FOTO: Yanjf/Getty Images

Za samičke velja, da se hitreje navadijo na nov dom, da jih je lažje dresirati in so bolj povezane s svojimi lastniki, vendar lahko v določenih okoliščinah zahtevajo več pozornosti. Pasji samčki veljajo za bolj čustvene, samičke pa za bolj zveste, vendar pa tega ne podpira nobena znanstvena raziskava. Ljudska modrost še pravi, da so samčki bolj aktivni, vendar pa je veliko večja razlika v aktivnosti med pasmami kakor med spoloma ene pasme.

Pomislimo na borderske ovčarje in francoske buldoge: medtem ko boste slednje težko spravili na sprehod okrog hiše, bodo prvi najbolj zadovoljni, če bodo nenehno tekali. Pri mačkah samčki veljajo za bolj ljubeče, a tudi bolj teritorialne, mačke pa so bolj mirne, a manj odprte do tujcev.