Bezgov sirup: osnovna pravila in najbolj priljubljeni recepti

V zadnjih dneh je zacvetel črni bezeg, ki s smetanasto belimi majskimi cvetovi še ne opravičuje svojega imena. Do deset metrov visoki grmi uspevajo po vsej Evropi, v zahodni in srednji Aziji ter Severni Ameriki, najdemo pa jih predvsem na obronkih gozdov, ponekod tudi po vrtovih. Bezeg nabiramo dvakrat v letu, spomladi nežne cvetove, jeseni pa temno rdeče jagode, ki so rastlini dale pridevnik črni v imenu.

Iz pomladnih cvetov pripravljamo izvrstne jedi, predvsem pa pijače. Cvetovi imajo izrazit in prijeten vonj, zato bosta tudi sirup in šabesa, najbolj znani pijači, zelo lepo dišali, odlikuje jih tudi svež in prijeten okus. Jesenske plodove, torej črne jagode, predelamo predvsem v marmelade in sokove.

Limona za barvo

A vrnimo se k belim cvetovom, ki vabijo v tem trenutku. Kot velja za vse plodove narave, jih nabirajmo tam, kjer so čim manj onesnaženi, to pomeni stran od cest. Da bodo res polnega okusa, jih nabirajmo v suhem in sončnem vremenu, dež spira z njih bogat cvetni prah. Iz tega razloga jih tudi ne peremo pred uporabo, temveč le zelo temeljito pregledamo in otresemo. V gostem socvetju se namreč rade skrivajo drobne nečistoče ali iščejo zavetje žuželke. Iz svežih pripravljamo različne jedi, najbolj znani so ocvrti cvetovi. Lahko jih tudi sušimo in uporabljamo za čaj, ki je ne le okusen, temveč tudi blagodejno vpliva na naše počutje.

Skoraj zapovedana je priprava šabese ali sirupa, slednjega lahko pripravimo na zalogo, da ga bomo pili vse leto. Sirup z dodanim sladkorjem in citronsko kislino konzerviramo, tako da je obstojen. Kuharske knjige ponujajo številne recepte; pri nekaterih se prekuhata le voda in sladkor, v mešanico pa nato namočimo sveže cvetove, po nekaterih pa skuhamo tudi cvetove. Sladkorja mora biti dovolj, saj sirupu ne daje le okusa, temveč deluje tudi kot konzervans, da sirup ohrani lepo barvo, pa dodajamo limonov sok in citronsko kislino, ki dajeta tudi nekoliko bolj svež okus. Običajno razmerje sestavin: na dva litra vode damo dva kilograma sladkorja, štiri limone in 1 vrečko citronke. Uporabimo lahko tudi samo citronko, pri tem pa bodimo previdni, saj cenejše različice lahko pokvarijo okus, tako da gre vse v nič. Sladkor raztopimo v vodi, lahko ga tudi prevremo. V ohlajeno namočimo narezane limone in bezgove cvetove in pustimo stati najmanj 24 ur. Precedimo, dodamo citronko in napolnimo v steklenice ter jih dobro zapremo.

