Barva oči razkriva vaš značaj, take so oči tistih, ki se močno zaljubijo

Čeprav je barva oči primarno določena s količino in razporeditvijo pigmenta melanina, je že od antičnih časov povezana tudi z osebnostjo.

Spodaj lahko preberete, kaj vaša barva oči pove o vas.

Črne oči

Čeprav črne oči dejansko ne obstajajo, so nekatere oči temno rjave, kar daje vtis črne, in so zelo redke. Ljudje s črnimi očmi veljajo za zelo temperamentne, strastne in hiperaktivne. So zelo predani vsemu, kar počnejo, tekmovalni in radi vzbujajo pozornost.

Poleg tega jih opisujejo kot skrivnostne, ki ne želijo deliti svoje zasebnosti in jih je težko vzljubiti. Če pa se zaljubijo, so zelo zvesti, njihova slabost pa je prepirljivost in nepotrpežljivost.

Modre oči

Modre imajo najmanj melanina. FOTO: Kwasny221 Getty Images

Modra barva oči je intenzivna in je povezana z nebom, energijo, električnim nabojem in racionalnim razmišljanjem. Obstajajo različni modrooki ljudje – eni imajo temno modre, drugi svetlejše, obstaja pa tudi zelo redka, skoraj prozorna modra barva. oči.

Ljudje z modrimi očmi veljajo za dostopne, očarljive in prijazne. Poleg tega so zelo spontani, pripravljeni na preizkušanje novih stvari in imajo razvito duhovno plat svoje osebnosti. Odlično znajo opaziti stvari, ki jih drugi spregledajo, njihova slabost pa je zgovornost, netaktnost in prenagljenost.

Rjave oči

Rjava je močna in bogata barva, povezana z zemeljsko energijo, ustvarjalnostjo, vztrajnostjo in plodnostjo.

Ljudje z rjavimi očmi, ki so tudi najpogostejši, opisujejo kot empatične, neodvisne in zanesljive. Prav tako rjava barva predstavlja močan spolni nagon, željo po druženju in ekstrovertnost.

Sive oči

Siva barva oči je precej redka in simbolizira modrost in moč značaja. Ljudje s to barvo oči so opisani kot naravno rojeni voditelji, ki lahko najdejo rešitev, tudi ko je nihče drug ne vidi. So lahko prilagodljivi, mirni in ljubitelji narave.

Niso pretirano odprti, so pa zelo romantični in občutljivi. V življenju imajo racionalen odnos, so zvesti in nagnjeni k dolgim ​​zvezam. Njihova pomanjkljivost je pretirana čustvena občutljivost.

Zelene oči

Zelena barva oči simbolizira karizmo, inovativnost, mladost in zdravje. Ljudje z zelenimi očmi so opisani kot ljubitelji pustolovščin in vseh vrst življenjskih užitkov. So dobri govorci, iznajdljivi v družbi in na splošno redko osamljeni.

Sta strastna ljubimca, a v ljubezni včasih muhasta, tako da sploh ne vesta, kaj si želita, medtem ko na drugih področjih življenja ni tako. Njihova slabost je trma, nagnjenost k manipulaciji in ljubosumje.

Lešnikove oči

Ta precej redka barva oči je ustvarjena kot kombinacija modrih, rjavih in zelenih odtenkov ter simbolizira moč in pogum. Ljudje z lešnikovimi očmi so pogosto opisani kot neustrašni in pripravljeni na življenjske izzive, poroča informer.rs.

