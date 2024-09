Audi Q5 kot blagi hibrid

Za nemško premijsko znamko Audi je to leto čas mnogih novosti. Na naš trg bo še letos pripeljal električni Q6 e-tron, zadnje mesece pa so razkrili še tri povsem nove modele, ki jih bomo zelo verjetno dočakali prihodnje leto. Zadnji med njimi je nova generacija klasičnega športnega terenca audi Q5.

Spredaj in zadaj ima Q5 nove digitalne luči, zadnje so v tehniki organskih diod (oled) druge generacije. Tam vse skupaj spominja na zaslon in omogoča komunikacijo vozila z okolico. Novinec je dolg 472 cm ali za 3 cm več kot doslej, medosna razdalja je skoraj nespremenjena.

15 let je že na trgu in je Audijev najbolje prodajani suv.

Vselej hibridiziran

Audi Q5 letnika 2024 je za prav tako povsem novim A5 drugi model, ki je pripravljen na posebni osnovi za klasično gnane avtomobile (premium platform combustion ali PPC). Bo pa malce drugače kot A5, ki ima lahko bencinske motorje povsem brez pomoči elektrike, vselej bolj ali manj hibridiziran.

Najprej bodo na voljo blagi hibridi. Vstopni pogon bo blagi bencinski hibrid, ki ima za osnovo dvolitrski turbobencinski štirivaljnik, enako velik motor bo na dizelski strani, oba imata moč 150 kW. Razlika je v tem, da bo mogoče pri bencinskem pogonu izbirati med sprednjim ali štirikolesnim pogonom, dizelska izvedba bo imela vselej štirikolesnega. Motor z notranjim zgorevanjem v obeh primerih podpira 48-voltni električni sistem, novi generator pogonskega sklopa omogoča delno električno vožnjo, ki prispeva k manjši porabi goriva. Menjalnik je vselej samodejni s sedmimi stopnjami.

Vrh uvodne ponudbe bo različica SQ5 z močjo 270 kW.

Nekakšen vrh uvodne ponudbe bo različica SQ5, kjer bo elektrika pomagala bencinskemu šestvaljniku (moč 270 kW). Doslej je imel SQ5 dizelski šestvaljnik. Kasneje bo v Q5 dosegljiva tudi izvedba s priključnim bencinskim hibridom, verjetno bo doseg z enim polnjenjem (večje) baterije okoli 80 kilometrov. V karoserijskem smislu naj bi bila kasneje nared še malce bolj usločena izvedenka (sportback).

Iz Mehike v Evropo

V notranjosti ima tudi Q5 vselej dva povezana ekrana za voznika, opcijsko še tretjega za sovoznika. Seveda glede na premijsko zasnovo in ceno prinaša veliko funkcij za varnost in udobje. Zadnja klop je vzdolžno pomična in ima nastavljiv kot naslonjala.

Notranjost je v slogu že znanih najnovejših modelov. FOTO: Audi

Audi ima model Q5 na trgu že 15 let, to je bil doslej njihov najbolje prodajani športni terenec. Po začetni proizvodnji v Nemčiji so ga pred osmimi leti začeli izdelovati v Mehiki, kjer bo nastajala tudi tokratna tretja generacija. Na evropske trge bo pripeljal v prvem četrtletju prihodnjega leta, so pa vsaj za Nemčijo že napovedali, da bo vstopna cena okoli 52.000 evrov.