6 dejstev, ki jih niste vedeli o prazniku ljubezni

Ali ste vedeli, da je vsako leto samo za valentinovo proizvedenih več kot 8 milijard sladkarij? In da je postal uraden praznik ljubezni šele v 14. stoletju? Mnogi ob tem dnevu ljubezen izkažejo svojim staršem, otrokom ali prijateljem, zato ni izključen prav nihče. Vsak lahko praznuje!

1. Korenine ima v poganskem prazniku

Nekateri zgodovinarji menijo, da gre za dan spomina na smrt svetega Valentina, drugi pa, da praznik izvira iz poganskega praznovanja plodnosti, imenovanega Luperkalije, ki so ga praznovali v starem Rimu. Dan, posvečen Favnu, rimskemu bogu poljedelstva, in ustanoviteljema Rima Romulu in Remu, so praznovali z žrtvovanjem živali in drugimi navadami, ki naj bi spodbujale plodnost.

2. Prvo Valentinovo čestitko so poslali v 15. stoletju

Najstarejši Valentinov zapis je pesem, ki jo je francoski vojvoda Charles Orleanski napisal svoji ženi leta 1415. Sporočilo svoji ljubljeni je napisal, ko je bil zaprt v londonskem stolpu pri rosnih 21 letih. Eden od verzov je: »Sem že bolan od ljubezni, moj nežni Valentin.«

3. Sladkarije so najbolj priljubljeno darilo

Kljub cvetju, oblačilom, voščilnicam in drugim pozornostim so daleč najbolj priljubljeno darilo slaščice. Med najdražja darila spadajo nakit in romantična doživetja.

4. Prva čokoladna škatla v obliki srca je bila uvedena leta 1861

Ustvaril jo je sin ustanovitelja britanske čokoladnice Cadbury, ki je začel pakirati čokolade v škatle posebnih oblik, da bi povečal prodajo. Prvo bombonjero v obliki srca je predstavil na valentinovo 1861.

5. Ne praznujejo vsi enako

Mnoge latinskoameriške države poznajo praznik kot el día de los enamorados (dan zaljubljenih) ali día del amor y la amistad (dan ljubezni in prijateljstva). Čeprav si pari na ta dan izmenjajo rože in čokolado, je poudarek tudi v izkazovanju hvaležnosti prijateljem.

Na Japonskem je običajno, da ženske podarjajo slaščice moškim, kakovost čokolade pa sporoča globino ljubezni, poroča Fortune. 14. marca, natanko mesec dni kasneje, se moški oddolžijo in obdarujejo ženske.

6. Lovebirds so resnične ptice

Poznate angleški izraz za zaljubljenca, lovebirds? V Sloveniji zaljubljenim parom rečemo golobčki, tuji izraz pa prav tako izvira iz resničnih ptic: gre za ptice vrste Agapornis. Ta vrsta papige izvira z afriške celine in jo lahko najdemo po vsej vzhodni in južni regiji. Ker te ptice običajno potujejo v parih, so navdihnile izraz za zaljubljence, poroča Good housekeeping.