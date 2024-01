Kuhinja je srce doma. Takšne so moderne letos

Pravijo, da je kuhinja srce doma, saj v njej preživimo veliko časa, tam nastajajo okuse jedi, pri mizi je vedno prijetno posedeti in seveda zaužiti tisto, kar je nastalo na štedilniku.

Prav zato je pri opremi kuhinje treba upoštevati okus in osebno noto, funkcionalnost ter tudi trende. Kakšni se izrisujejo za letošnje leto? 11 jih niza portal Housebeautiful.

Elegantni minimalizem

Ta je v modi že nekaj časa, letos pa prav posebej stopa v ospredje. Kaj to pomeni?

V kuhinjah bodo dobrodošli elementi v blagih tonih, marmornati pulti z na videz luksuznimi detajli, denimo pipe ali držala na vratcih v zlati barvi.

Pri elegantnem minimalizmu ne gre za vpadljivost, temveč za prefinjeno in dovršeno estetiko.

Drzno in vpadljivo

Z vidika barvne sheme je nasproten prejšnjemu trendu: kuhinje v drznih barvnih shemah.

Smernice bodo veseli tisti, ki so naveličani belih in sivih kuhinjskih elementov in bi v ta del doma radi vnesli več živahnosti.

Zlasti bodo dobrodošle kombinacije s smaragdno zelenim in rožnatimi odtenki, pomembno je, da se toni oziroma odtenki tal, sten, omaric, pripomočkov in okrasnih detajlov medsebojno skladajo ter dopolnjujejo.

Nazaj k črni

Morda najbolj zanimiv barvni trend, ki letos prihaja v kuhinje: intenzivni temni žametni odtenki, močna modra, bogata siva in črna.

V bistvu so prav kuhinje v prevladujoči črni barvi letos največji hit. Če je ta domiselno vključena v ambient, v kombinaciji s svetlejšimi detajli lahko pričara trendovsko in hkrati lično srce doma.

Večne vezane plošče

Vezane plošče kot pripomoček za okrasitev kuhinje imajo več prednosti: z njimi zlahka brez pretiranih izdatkov prenovite kuhinjo in jo odenete v barvne kombinacije, ki so letos moderne ali so vam všeč.

Plošče, sestavljene iz tankih slojev, so hkrati uporabne, vzdržljive in priročne, z njimi je dokaj lahko rokovati in so zato dobrodošle za vsakega, ki bi se rad preizkusil v vlogi domačega mojstra.

Nerjaveče jeklo

Zanimanje za kuhinje iz nerjavečega jekla je v lanskem letu naraslo za 200 odstotkov, trend se nadaljuje tudi letos.

Čeprav je nekoč veljalo, da ta material sodi le v profesionalne kuhinje in je za zasebne preveč hladen, ima nedvomno veliko prednost: enostavno ga je čistiti in je vzdržljiv, prav zato je vse pogosteje glavni material kuhinj, v katerih nastajajo zgolj družinski obroki.

Toplo in domačno

V slogu filozofije opremljanja prostorov wabi-sabi oziroma nepopolne lepote, prihaja še en trend, kjer so v ospredju naravni materiali, nepravilne oblike, različne teksture in oblikovne nepravilnosti.

Kombinacija teh večinama nepopolno obdelanih materialov ustvarja domačnost, toplino in sproščenost, kar je v kuhinji nedvomno dobrodošlo.

Vpadljive stenske plošče

Vpadljive stenske plošče bodo pogosto nadomeščale neopazna ozadja, pokrita s keramiko ali ploščami, ki barvno sovpadajo z ostalo opremo.

Letos bodo te drugačne in vidne. Takšne, ki bodo pritegnile praktično največ pozornosti,

Veliko vijug

Eden od izstopajočih dekorativnih elementov kuhinj so letos vijuge.

Te prevladujejo na kuhinjskih otokih in se prenašajo na druge površine: na stenske keramične obloge ter v prostor prinašajo razgibanost in hkrati mehkobo ter domačnost.

Subtilna razsvetljava

Razsvetljava je eden najpomembnejših elementov kuhinjske opreme.

Učinek svetlobe na prostor je neverjeten in s pravo se lahko ustvari res domačno in sproščeno vzdušje.

Seveda je pomembno, da so delovne površine dobro osvetljene, za druženja pa je dovolj pridušena, mehka in hkrati dovolj intenzivna svetloba iz premišljeno nameščenih svetil.

Večnamenski kuhinjski otoki

Osnovni namen kuhinjskega otoka je dodatna delovna površina s prostorom za shranjevanje, vendar je lahko veliko več kot to.

Lahko se podaljša v sedišče, lahko je dopolnjen s policami z dodatnim prostorom za dekorativne ali uporabne predmete, vse to letos napovedujejo kuhinjski otoki.

Praktične pipe

Eden od načinov, kako leta 2024 v kuhinje prinesti praktičnost, so pipe oziroma lični podaljški, ki omogočajo enostavno polnjenje brez prestavljanja težke posode.

Čeprav niso novost in izvirajo že iz začetka 20. stoletja, so sodobni modeli dovršeni, lični, estetski in kar je najpomembnejše, uporabni.