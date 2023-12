Žaba prinaša srečo: ker se lahko premika le naprej, obljublja napredek in uresničitev ciljev

Božično-novoletno okrasje že samo v dom prinese radost in veselje ter ga napolni s pozitivnimi vibracijami. V prostorih, ki so odeti v praznično dekoracijo, namreč zavlada posebna energija. Eden glavnih elementov je praznično drevo. To in ves dom za še več sreče okrasite po pravilih stare kitajske filozofije opremljanja prostorov, po feng šuju.

Res je, da je v novoletnem času ravnovesje energij jin in jang na najvišji ravni, a njegove učinke je mogoče še okrepiti.

Vhodna vrata so tista, skozi katera v dom prihaja zdrava in spodbudna energija, energija denarja in blagostanja. Zato poskrbite, da bodo vaša lepo očiščena in nato domiselno okrašena. Takšna namreč vsemu lepemu, kar prinaša novo leto, želijo dobrodošlico. Med urejanjem vrat pomislite: »Naj letos skoznje pride sreča.« Pri krašenju ni treba pretiravati, dovolj je en element na zunanji strani, ki bo privabil pozitivne vibracije.

Kam postaviti drevo

Pri krašenju novoletnega drevesa je treba upoštevati vse člane gospodinjstva, ki živijo pod vašo streho. Poleg izbrane dekoracije naj vsak nanj obesi okras, ki simbolizira njegove želje ali vir sreče. Lahko pa na drevo vsak pritrdi listič, na katerem piše, česa si v novem letu najbolj želi.

Rdeča da, vendar je ne sme biti preveč. FOTO: Vitalii Petrushenko/Getty Images

Po feng šuju okrašeno drevo pripada elementu lesa, zato ga je treba postaviti na mesto, ki se sklada z njim ali kjer bo mogoče najbolje izkoristiti njegove energije. Najboljša mesta zanj so vzhodni del doma (smrečica tam privlači družinsko srečo), jugovzhodni del doma za denar in obilje, jug za poslovni uspeh in slavo.

Pravilna izbira okraskov

V hladnem delu leta je treba s pomočjo predmetov in barv v dom priklicati toplino. Element ognja ponazarjajo sveče, kamin, lučke ter zlati in živahno rdeči okraski. Ob rdeči in zlati sta za privabljanje topline primerni tudi vijolična in barva fuksije. Vendar pozor: preveč ognjenih dekorativnih elementov, kar se med prazniki rado zgodi, če se z rdečo pretirava, lahko privede do izgorelosti in čustvene preobremenjenosti.

Poleg izbrane dekoracije naj vsak član družine na drevo obesi okras, ki simbolizira njegove želje ali vir sreče.

Utrujenost, ki se pogosto pojavi med prazniki, je neredko posledica prav neuravnotežene energije ognja z drugimi energijami v domu. Zato je obvezno treba dodati hladne barve, kot je denimo svetlo modra, ki aktivira energijo vode. Energijo ognja lahko ublažite tudi s srebrno, sivo ali spokojno belo, torej z barvami, ki oddajajo energijo kovine.

Na smrečici po feng šuju pomaga pri izpolnjevanju ciljev. FOTO: Studiobarcelona/Getty Images

Dekoracija​ v slogu feng šuja priporoča nekatere elemente, ki imajo poseben pomen, zato jih je dobro obesiti na drevo. Okraski v obliki kovancev pomenijo dobre prihodke v novem letu; hiša varnost in zavetje; ptice srečo in veselje; srce aktivira vse oblike ljubezni.

Zvezde pomenijo slavo, spoštovanje in uspeh v karieri, zajec harmonijo z naravo, jabolko rojstvo novih možnosti, zdravje in plodnost. Žaba prinaša srečo: ker se lahko premika le naprej, obljublja napredek in uresničitev ciljev. Velika verjetnost je, da boste svoje v letu pred nami dosegli, če jo boste obesili na drevo.