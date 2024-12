Vsakokratni čudež na 34. ulici

Nekoč je stal izlet na drugo stran Atlantika zajeten kupček denarja, danes pa obisk Amerike ni več stvar prestiža. Sicer so cene višje kot pred dobrim desetletjem, ko je bilo potovanje po ZDA zaradi močnega evra in splošne gospodarske klime cenovno privlačno. Danes lahko z malo spretnosti iskanja po spletu najdemo povratno letalsko vozovnico v ekonomskem razredu z bližnjih letališč (npr. Benetk) za okoli 750 evrov. Če bi radi leteli iz Ljubljane, bo letalska vozovnica dražja, deloma tudi zaradi slabše letalske povezanosti našega glavnega mesta s svetom.

Živahno mestno središče FOTO: Depositphotos

Med ameriškimi destinacijami v predbožičnem času še najbolj izstopa velemesto New York City (NYC), ki je v tem času naravnost čarobno. Brez dvoma je to tudi ena izmed najbolj obleganih turističnih destinacij na modrem planetu in zagotovo mesto, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju. Seveda velja z rezervacijami za potovanje pohiteti, saj je december čas visoke sezone in cene hotelov rade poskočijo v nebo.

V lučke odeti Manhattan

Manhattan, osrednja soseska NYC, se decembra odene v praznična oblačila: izložbe trgovin na Peti aveniji so prava paša za oči. Še najbolj pravljična je v največji veleblagovnici na svetu, newyorškem Macyju na 34. ulici, kjer skozi izložbo doživimo zgodbo o jelenčku Tip Toe. Omenimo, da je bila izložba znane blagovnice pred leti gostila znano zgodbo Čudež na 34. ulici. Tudi novoletna jelka pred Rockefellerjevim centrom je vredna ogleda. Postavljajo jo že od sredine 30. let prejšnjega stoletja, ko so nebotičnik šele gradili. Poleg jelke, ki se vzpenja poleg Prometejevega kipa, je tudi drsališče, kjer lahko preizkusite svoje znanje drsanja. Pa ne spreglejte svetlobne predstave na pročelju veleblagovnice Saks na 5. aveniji.

Največja veleblagovnica v New Yorku je Macy's na 34. ulici. FOTO: Depositphotos

Seveda so decembrski dnevi v mestu lahko zelo hladni, še posebej ko zapiha veter po širokih ulicah, zato ne smemo pozabiti na topla, neprepihljiva oblačila. In seveda na udobne in trpežne čevlje, ki bodo kos dolgim sprehodom po newyorških avenijah.

Od kod ime Veliko jabolko New Yorku pravijo tudi »Big Apple«, Veliko jabolko po naše. O tem, kako je nastalo to ime, je več zgodb. Ena med njimi je povezana z dejstvom, da je bil nekoč New York za Američane iz drugih krajev mesto priložnosti in vsak prišlek je želel svoj košček tega »jabolka«. Še največ zaslug, da je to ime postalo popularno, ima kolumnist newyorškega časnika Telegraph John J. FitzGerald, ki je v 30. letih prejšnjega stoletja pisal kolumno »Around Big Apple«, v kateri je komentiral dogajanje v mestu.

Osnove orientacije

Mesto je prepolno zanimivih kotičkov, da bi si ga lahko ogledali v nekaj dneh – tudi če boste tam teden dni, bo ostalo še veliko neodkritega. Vseeno pa boste v tednu dni zagotovo videli glavne zanimivosti mesta. Poleg udobnih čevljev je potreben dober zemljevid mesta, čeprav je koncept šahovnice, po katerem je zgrajeno mesto, zelo enostaven za orientacijo. Izjemoma se kot bolj zapleten izkaže južni del Manhattna, vendar mu bomo Evropejci, vajeni razvejenih uličic, kos. New York City sestavlja pet delov, sosesk, ki jim domačini pravijo »boroughs«: centralni otok Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx in Staten Island. Največ časa boste preživeli na Manhattnu.

Sloviti Brooklynski most z manhattanskimi nebotičniki v ozadju. FOTO: Depositphotos

Kaj moramo videti

Na lep sončen dan se najprej podajte – odvisno od tega, kje prenočujete – v Central Park. Tam bi vam predlagali kratek sprehod od Strawberry Fieldsov, kjer je spominska plošča Johnu Lennonu, do hotela Plaza, ki stoji na vogalu ulice Central Park South in Pete avenije. V bližini Plaze je znamenita Applova trgovina, dve ulici – »blocka« po newyorško – južneje pa stoji Trumpov stolp. Peta avenija je znana tudi kot raj za potrošnike, saj imajo ob njej svoje trgovine vse pomembnejše blagovne znamke. Pojem veleblagovnice – verjetno ene največjih na svetu – pa je že omenjeni newyorški Macy's na križišču 34. ulice in Broadwaya.

Za najboljši razgled nad mestom ob jasnem vremenu imamo več možnosti. Lahko se povzpnemo na znameniti nebotičnik Empire State Building, ki je dolga leta veljal za najvišjega. Seveda pričakujte, da boste čakali v koloni turistov. Še najmanj jih je v času kosila.

Znamenita novoletna jelka pred Rockefeller centrom FOTO: Depositphotos

Druga alternativa, ki ni tako oblegana, je obisk Rockefellerjevega nebotičnika, kjer boste prav tako deležni lepega razgleda. Gotovo najboljši razgled pa bo iz observatorija One World, ki je na vrhu nebotičnika One World Trade Center. Tega so zgradili na kraju, kjer sta nekoč stala dvojčka, in velja za najvišjo zgradbo na zahodni polobli.

Med novejšimi razglednimi točkami je tista na nebotičniku One Vanderbilt (v spletni iskalnik vnesemo »summit One Vanderbilt«), ki je v bližini newyorške glavne železniške postaje Grand Central na 42. ulici.

Newyorške soseske in Manhattan New York City (New York brez cityja je namreč zvezna država) sestavlja pet delov, sosesk, ki jim domačini pravijo »boroughs«: centralni otok Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx in Staten Island. V vlogi turista bomo večino časa preživeli na Manhattnu, kjer so vse pomembnejše turistične znamenitosti. Dodajmo še, da je Manhattan razdeljen na nekaj sosesk: Financial District, Chinatown, Little Italy, SoHo, TriBeCa, Greenwich Village, Midtown East, Central Park, Upper West Side in Harlem, če naštejemo najbolj znane.

Znamenitostim ni konca

Od muzejev si vsekakor oglejte dva: muzej moderne umetnosti MOMA in znameniti Metropolitanski muzej oziroma The Met, kot mu pravijo Newyorčani. Zadnjega obnavljajo, zato so nekateri njegovi deli zaprti za obiskovalce. S čustvi nabito doživetje je tudi obisk spominskega parka in muzeja (9/11 Memorial and Museum) terorističnega napada na dvojčka 11. septembra 2001. Spominski park – za vstop vanj zaračunavajo simbolično vstopnino – je na mestu, kjer sta nekoč stali stolpnici Svetovnega trgovinskega centra WTC. Med novejšimi pridobitvami mesta je prav poseben park The High Line, ki je nastal z ozelenitvijo opuščene proge nadzemne železnice. Park je na zahodnem delu Manhattna, natančneje na stičišču ulice Gansevoort in 30. ulice.

Brez v noči bleščečega Times Squara in Kipa svobode tudi ne gre. Na zadnjega in na otok Ellis Island – tam so v starih časih sprejemali migrante, ki so se podali v »obljubljeno deželo« – vas pripelje turistična ladja, na katero se vkrcate na jugu Manhattna.

Kip svobode FOTO: Depositphotos

Na tem mestu vam namignimo, da se sodeč po izkušnjah popotnikov zelo splača krožna (ali polkrožna) vožnja okoli Manhattna z ladjico prevoznika Circle Line, saj na poti lahko ovekovečite omenjeni znamenitosti in tudi celoten Manhattan z vodne perspektive. Ladjica vas bo popeljala tudi pod znamenitim Brooklynskim mostom, ki povezuje Manhattan z Brooklynom. Most, ki je streljaj od newyorške mestne hiše, lahko prečkate tudi peš ali s kolesom.

Ljubitelji odrskih umetnosti pa boste na svoj račun prišli v katerem od gledališč na Broadwayu, pri čemer ne pozabite na vnaprejšnjo rezervacijo vstopnic po spletu – za vsak primer, da ne bodo na koncu ostale na izbiro le še najdražje.

Kako v New York

Če se boste odločili za samostojno potovanje v New York, povejmo, da večina letal mednarodnih poletov pristane na letališču John F. Kennedy v Queensu. Seveda pa to ni edino letališče, kamor letijo letalski prevozniki. Tukaj sta še manjša LaGuardia in letališče Newark, ki pa sodi že v zvezno državo New Jersey. Z letališča se lahko na Manhattan podate s taksijem, avtobusom ali posebno železnico, najem avtomobila pa vam toplo odsvetujemo, saj boste imeli z njim v Velikem jabolku več težav kot koristi.