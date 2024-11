Ustvarite unikatni adventni koledar

December je tik pred vrati, z njim pa čas obdarovanja, pričakovanja božiča in odpiranja adventnih koledarjev. Na trgovskih policah jih je mogoče dobiti v mnogo različicah, dame denimo rade posegajo po koledarjih posameznih kozmetičnih hiš, tisti, namenjeni najmlajšim, pa so navadno napolnjeni s sladkimi dobrotami ali manjšimi igračami, ki se skrivajo za posameznimi okenci.

Navada sicer izhaja iz Nemčije, kjer je leta 1851 nastal prvi leseni koledar s 24 slikami. Kasneje so mu dodali vratca in dopisovali verze iz Biblije, prvi komercialni adventni koledarji pa so nastali kje drugje kot v Ameriki okoli leta 1950 in se razširili po svetu.

Iz česa bo naš adventni koledar, prepustimo domišljiji. FOTO: Maria Symchych-navrotska/Getty Images

Zakaj ga ne bi letos ustvarili sami in tako poskrbeli za unikatnega, pisanega na kožo naši družini, z doživetji oz. nalogami v njem pa utrdili družinske vezi, predvsem pa ustvarili trajne skupne spomine? V naših rokah je, kakšne oblike, barve, velikosti bo, glavno je, da bo imel 24 prostorčkov, kuvert, mošnjičkov itd., v katere bomo dali listek z dnevno nalogo, lepo mislijo ali drobno pozornostjo, in jih postopoma odkrivali do dneva pred božičem.

Od bombonov do kino večera

Praznični koledar lahko naredimo iz rolic toaletnega papirja; lahko jih sestavimo v obliki smrečice, zgoraj eno rolico, pod njo dve, nato tri …, po robu jo oblečemo v ovojni papir, z zadnje strani nalepimo karton, s sprednje pa oštevilčena vratca. Rolice lahko zložimo v obliki hiške, kroga ali vsako posebej malce sploščimo in z obeh koncev zapognemo, da dobimo škatlico. Okrasimo po okusu, ne pozabimo jih oštevilčiti.

Če imamo dovolj majhnih steklenih kozarcev za vlaganje, jih postavimo v večjo posodo in na vrhu dopolnimo s številkami, lahko si priskrbimo 24 kuvertic in jih obesimo na vrvico, napeto na steni, morda mošnjičkov …

Najpreprostejši je iz rolic toaletnega papirja, ki jih oblečemo v božične barve. FOTO: Maria Symchych-navrotska/Getty Images

Če bo namenjen otrokom, se najbrž ne bomo mogli izogniti kakšni sladkariji, igrački.

Kdor meni, da nima ustvarjalne žilice, ga v trgovinah za ustvarjanje čakajo raznorazni kompleti za izdelavo koledarja, še vedno pa se moramo sami odločiti, s čim ga bomo napolnili. Če bo namenjen otrokom, se najbrž ne bomo mogli izogniti kakšni sladkariji, igrački, manjšim ustvarjalnim setom, sicer pa lahko december izkoristimo za kakovostno preživljanje časa vseh družinskih članov in na listke napišemo, kaj bomo posamezni dan počeli skupaj. Denimo, peka božičnih piškotov, izdelava prazničnih voščilnic, ogled lučk v bližnjem mestu, kino večer s kokicami, večer družabnih iger po izbiri otroka, izdelava okraskov za smrečico, pa seveda okrasitev smrečice, stanovanja ali otroške sobe, obvezno je tudi pisanje pisma Božičku ali dedku Mrazu.