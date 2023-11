Kako okrasiti mizo, da bo pričarala čarobnost in prazničnost v vašem domu

V pripravah na praznovanje se bomo potrudili tudi z dekoracijo mize, pri čemer nam lahko pomaga nekaj uporabnih in trendovskih nasvetov priznanega strokovnjaka Simona Ogrizka, predsednika svetovnega cvetličarskega združenja Florint.

Načrtovanje praznične mize

Ko načrtujemo ureditev praznične mize, jo moramo najprej ustrezno umestiti v prostor. Ogrizek pravi, da mora praznična dekoracija barvno in slogovno nadgraditi obstoječo opremo in dekoracijo prostora. Prav tako se morajo barve dopolnjevati z obstoječimi, saj tako dosežemo popolno skladnost. »Nič nam ne pomaga, če je na primer trend tekočega leta črna barva z veliko srebrne in podobno, naše stanovanje pa je v rdečih tonih z zlatimi detajli, saj bi trendovski dodatki ustvarili zgolj neskončno zmedo,« je povedal strokovnjak. Upoštevati je treba tudi slog postrežbe, torej, ali bomo imeli vso hrano na mizi oziroma bomo jedi prinesli na krožnikih porcijsko. Od tega je namreč zelo odvisno, koliko prostora in možnosti za razkošno dekoracijo bomo imeli.

Ogrizek predlaga, da ves december, vse tja do božiča, uporabljamo bolj naravne tone. FOTO: Maya23k/Getty Images

Letošnji barvni trend …

Katere barve izbrati? Odgovor je zelo preprost: takšne, da se bodo lepo ujele z obstoječimi v prostoru. Kot predlaga sogovornik, si lahko domačnost, nostalgijo in toplino ustvarimo bodisi s tradicionalno kombinacijo rdeče, zelene in zlate bodisi z zemeljskimi toni in belo, kar je refleksija skandinavskega vpliva. Morda izberemo lahkotno rožnato in turkizno, ki skupaj ustvarita pravljično, vilinsko vzdušje … »Če pa nam uspe v prostor vnesti turkizno, odtenek tiffany, bomo zares nadvse trendovski.«

Ogrizek predlaga, da ves december, vse tja do božiča, uporabljamo bolj naravne tone s klasiko, kot so rdeča, zelena in zlata. Drugače je lahko za silvestrovo, ko naj bo na praznični mizi več beline in tudi več bleščavosti.

Univerzalni kosi dekoracije

Ob spreminjajočih se trendih se zgodi, da različni kosi dekoracije, ki se kopičijo na podstrešju, ne pridejo več v poštev. Kako nakupiti okrasje, da bo čim bolj univerzalno in tudi trajnostno? Sogovornik meni, da rustikalni in tradicionalni kosi v rdeči, zeleni in zlati nikdar ne razočarajo. Svetuje tudi, naj dosedanje dekoracije ne izključimo povsem, temveč jo nadgrajujemo: »Praznična okrasitev naj bo del tradicije družine, barve in materiali naj se z desetletji dopolnjujejo ter tako ustvarjajo praznično družinsko zgodbo, v kateri ima vsak okrasek svojo vlogo …«

Praznično okrašena miza je seveda lahko bleščeča, vseeno pa je dobro paziti na zmernost. FOTO: Anyaivanova/Getty Images

Dodajte dišave

Praznično okrašena miza je seveda lahko bleščeča, vseeno pa je dobro paziti na zmernost. Na njej ne sme manjkati praznično zelenje, kot so jelka, smreka in bor, bodika in drugo zimzeleno zelenje, ki je lahko obenem aromatično, kar je dodana vrednost dekoracije. Prav tako so dobrodošli različni plodovi, celo sadje in seveda cvetje, ki doda tisto končno noto svežine. Ogrizek poleg tega svetuje, da po mizi posujemo razne dišave, kot so cimetova skorja, janeževe zvezdice, suhe rezine citrusov … Praznične arome bodo še povzdignile okrasitev.