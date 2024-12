Punč z rdečim vinom

Pozimi nam prijajo tople pijače, ki pogrejejo prezeble roke in celo telo. V mrazu si privoščimo čaj, kuhano vino ali punč, preproste pijače nas pogrejejo, poleg tega omamno dišijo. Kot dodatke namreč uporabimo cimet, klinčke, pomaranče ali limone, ki so pravi naravni osvežilci zraka.

Da bo čaj ali punč še bolj prijal, ga postrežemo v primernih skodelicah ali kozarcih in okrasimo z zvezdnim janežem, rezino pomaranče in vaniljevo skorjo.

Za 4 osebe: pest šipkovega čaja

0,5 l rdečega vina

0,5 dl ruma

2 žlici sladkorja

80 g sladkorja

2 pomaranči

1 limona

cimetove palčke, klinčki, zvezdni janež

Iz pol litra vode pripravimo sadni čaj. Iz pomaranče izrežemo štiri rezine, preostalo stisnemo, skupaj z limono. V loncu zmešamo čaj, vino, pomarančni sok ter cimet, klinčke in janež. Pristavimo na štedilnik in počasi segrevamo, pazimo, da tekočina ne zavre. Na koncu primešamo sladkor in rum in segrevamo še nekaj minut.

Pustimo stati pol ure, precedimo in še enkrat pogrejemo. Postrežemo v skodelicah ali kozarcih z ročajem. V vsako skodelico damo rezino pomaranče in eno janeževo zvezdo.