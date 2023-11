Praznični december 2023

V novonastali rubriki Slovenskenovice.si/ONA bomo bralcem ponudili vsebine, povezane s praznično kulinariko, potovanji, obdarovanjem in vsem, kar spada v praznični čas.

Kulinarika

Pripravili bomo nekaj zamisli in receptov, s katerimi boste svoje goste navdušili z zanimivo jedačo in pijačo. Lahko se odločimo za tradicionalne slovenske jedi ali pa naredimo kulinarični eksperiment v domači kuhinji.

Ali veste, kako pravilno odpremo penino? In katero peneče vino izbrati? Odgovore na nekatera pogosta vprašanja o penečih vinih, ki že tradicionalno spremljajo decembrska nazdravljanja, nam bo pomagala poiskati priznana sommelierka Mira Šemić. Vinska strokovnjakinja nam bo še prišepnila, katera vina se najbolj priležejo nekaterim izbranim jedem, ki se najpogosteje znajdejo na naših krožnikih v času veselega decembra.

Potovanja

Tudi tokrat so decembrski praznični dnevi tako razporejeni, da si z nekaj spretnega načrtovanja v kombinaciji z žrtvovanjem treh dni dopusta in uvidevnim delodajalcem lahko privoščimo kar 11-dnevni oddih. Ta čas lahko izkoristimo tako za potovanja v tople kraje kot za kratke izlete po bližnji okolici. Obiskovanje adventnih sejmov je v tem času vsekakor odlična aktivnost, zato bomo pripravili nekaj predlogov, katera mesta obiskati. Podali se bomo celo na daljni sever, v skandinavske države, kjer bomo spoznavali njihove božične običaje in preverili, kje je doma Božiček – Finci pravijo, da v Rovaniemiju.

FOTO: Depositphotos

Obdarovanje

Seveda nikjer ne piše, da moramo proste dni zapolniti s potovanji, lahko jih prav zabavno preživimo tudi doma. Kako, bomo pisali v projektu Praznično. Kot tudi o tem, katere aktivnosti pripravljajo izbrani slovenski kraji, kako obdariti svoje najdražje, kako se obleči za decembrske zabave, kako ukrepati, če na zabavah pretiravamo z jedačo in pijačo, in še in še.