Ta lepotica zahteva prav posebno skrb

Božična zvezda je poleg božičnega drevesca, bunkic in lučk ter sveč zaščitni znak božičnih praznikov, ki se bližajo. Je priljubljeno okrasje v prazničnem decembru in le redki so domovi, v katerem je ne boste našli.

Ne nesite božične zvezde domov takole brez zaščite. FOTO: Bearfotos, Shutterstock

Samo v Veliki Britaniji prodajo več kot osem milijonov teh rastlin, ki izvirajo iz Mehike, najpogosteje rdečelistne; obstajajo še bele, rumene in roza. Svoj privlačni videz dolguje azteški boginji, ki ji je zaradi neuslišane ljubezni počilo srce. Legenda pravi, da je iz kapljice njene krvi nastal ognjeni cvet, obkrožen s temno zelenimi listi.

Čudovita božična dekoracija FOTO: Getty Images

Srb zanje

A je tudi zahtevna rastlina, s katero se mnogi spopadajo vsako leto znova. Nekateri jih kupijo več, saj rade propadejo, če z njimi ne ravnamo pravilno. Skrb zanje se začne v trenutku, ko jo kupimo. Ko božično zvezdo prinesemo domov, je v šoku, če lahko tako zapišemo: v stanovanjih imamo precej toplo, rastlino pa smo domov prinesli po mrzlem. Zato jo za nekaj ur postavimo v najhladnejši prostor v stanovanju, da se bo aklimatizirala, in jo šele potem prenesemo v dnevno sobo oziroma prostor, ki smo ji ga namenili.

Božična zvezda je trajnica, z malo skrbi in nege jo boste ohranili pri življenju do naslednjih praznikov. Ko obarvani listi odpadejo, kar se zgodi zgodaj spomladi, jo obrežemo, ostanejo naj trije brsti, nekako 10–15 cm visoko.

Čeprav je zelo zahtevna, jo imamo radi. FOTO: Getty Images

A pozor: nikar je ne postavimo v bližino radiatorjev ali peči, prav tako ne prenese prepiha. Ne mara, da jo selimo po stanovanju; če jo postavimo na mizo v jedilnici, naj tam tudi ostane, svetujejo poznavalci: božična zvezda je rada na enem mestu. Najraje ima temperature od 12 do 25 stopinj, v času cvetenja je optimalna med 15 in 18. Strašno je občutljiva za nihanje temperature, ta nikakor ne sme pasti pod 10 stopinj.

Za uspešno rast (in intenzivno barvo) potrebuje dovolj dnevne svetlobe, a ne neposrednega sonca, saj ji lahko poškoduje liste. Najbolje ji bo ob vzhodnem oknu. Pazite, da se z listi ne dotika šipe, mrzlo steklo jo utegne poškodovati.

Je trajnica

Rada ima visoko zračno vlago, zato jo škropimo po listih, a le zelenih. Pazljivo ji odmerjamo tudi vodo; lahko jo nalijemo v podstavek, lahko pa klasično, zalijemo zemljo, v kateri raste. Pomembno je le, da ne stoji dolgo v vodi, to je zanjo smrt: korenine bodo začele gniti, prelepi listi pa bodo odpadli. Vsak dan preverimo vlažnost zemlje, to je najboljši indikator, kdaj jo je treba zaliti, obenem ne bo predolgo suha, niti tega ne mara. Še en znak, da potrebuje vodo, so povešeni listi.

Najpogostejša je rdeča, a je na voljo tudi v drugih barvah. FOTO: Getty Images

Božična zvezda je trajnica, z malo skrbi in nege jo boste ohranili pri življenju do naslednjih praznikov. Ko obarvani listi odpadejo, kar se zgodi zgodaj spomladi, jo obrežemo, ostanejo naj trije brsti, nekako 10–15 cm visoko. Da bi zacvetela, jo presadimo in jeseni prenesemo v mračen prostor, je namreč rastlina kratkega dne in zacveti, ko je v temi okoli 12 ur na dan; tako naj raste vsaj osem tednov – zaprite jo v omaro ali prekrijte s škatlo.