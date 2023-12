Papir lahko postane nakit, škatla podstavek

Med božično-novoletnimi prazniki običajno proizvedemo ogromno smeti. Tu so embalaže živil in pijače, ki jih potrebujemo za praznične pogostitve, pa seveda darila, ovita v lep pisan papir ali položena v lične škatle, katerih edini namen je, da so dobro videti. Ko iz njih enkrat vzamemo darilo, pa običajno končajo v smeteh. Vse to pa lahko brez večjih težav spremenimo.

Ena od možnosti je, da darilo namesto v darilni papir ovijemo v kos tkanine. Izberemo takšno, ki bo obdarovancu prišla prav in ne bo romala v smeti. To je lahko kuhinjska krpa, manjši namizni prt, brisača, ruta, šal … Tkanino razgrnemo po ravni površini in nanjo položimo darilo. Dva vogala zapognemo preko njega, nato primemo še druga dva vogala in postopek ponovimo, le da ju tokrat trdno zvežemo. Še bolj enostaven način, ki pride prav pri predmetih nepravilnih oblik, je, da enostavno primemo tkanino in jo potegnemo nad darilo, tam pa jo zvežemo z okrasnim trakom.

Zakaj bi zapravljali za nove, če lahko uporabimo darilne škatle? FOTO: Kostikova/Getty Images

A tudi če dobimo darilo, aranžirano na običajen način, papirja, škatel ali vrečk ni treba zavreči. Še posebej škatle nam bodo prišle še kako prav, saj bodo z njihovo pomočjo omare in predali veliko bolj organizirani. Vanje tako denimo razporedimo nogavice, nakit, ličila, začimbe in razne malenkosti, ki se prosto valjajo naokoli, ko jim najdemo svoje mesto, pa jih bomo tudi hitreje našli.

Še posebej uporabne so tovrstne škatle ali kartonaste darilne vrečke, ki jih odrežemo na primerno višino, priročne v kuhinji. Nanj zložimo denimo steklenice kisa, olja, raznih omak in drugih sestavin, s katerih pogosto kaj kane. Če bo kapljalo po podstavku namesto omarici, si bomo namreč močno olajšali čiščenje.

Iz nekoliko debelejšega in tršega darilnega papirja izdelamo uhane in zapestnico. FOTO: Barbara K. Petek

Ponovno lahko uporabimo tudi darilni papir. Z malo domišljije in spretnosti bleščečega denimo spremenimo v modne uhane za najdaljšo noč v letu. Iz papirja enostavno izrežemo poljubni obliki poljubne velikosti, na eni strani s šivanko naredimo luknjici ter skozi njiju napeljemo kaveljček, ki ga vzamemo iz drugega para uhanov ali kupimo v trgovini s pripomočki za ustvarjalce. Okrasne zvezde ali pentlje medtem prilepimo na sponke za lase ali varnostne sponke ter prav tako uporabimo kot modni dodatek v laseh ali na oblačilih.