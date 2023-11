Nasvet psihologa za vse, ki gojijo odpor do prihajajočih praznikov

Vas božično-novoletno okrasje spravlja v slabo voljo? Vam gredo melodije, ki so značilne za zadnje dni v letu, na živce, družinska srečanja so za vas nočna mora, skratka, božično-novoletne praznike bo najraje kar prespali?

Niste edini, ki do njih gojite odpor, psiholog Fernando Azor pa vsem, ki se ob prižiganju lučk soočajo s takšnimi občutki za Euronews svetuje, kako preživeti vso to praznično evforijo.

Ne gre za bolezen

Začenja na začetku in pojasnjuje, da tako imenovana božična otožnost ni motnja in ne bolezen, čeprav so nekateri njeni simptomi, denimo žalost, pomanjkanje teka, motnje spanja in tesnoba res izraziti in moteči.

"Gre za nekaj, kar praviloma nadgrajuje druge težave in stiske," meni Azor in dodala:

"Božič in novo leto mnoge prisilita k nekakšni inventuri, pogledu nazaj, nekateri se ob tej priložnosti z nostalgijo spominjajo lepših časov, ob potrošniški mrzlici na plano pride materialna stiska, številni ne vidijo razloga za veselje in za pričakovanje nečesa lepšega, so pa tudi takšni, ki preprosto ne prenesejo vse norije, spodbujanja potrošništva in potenciranja nečesa, kar se jim zdi povsem nepomembno."

Kako se spopadati z dnevi, ki so pred nami

Psiholog najprej svetuje, da se ne skušate pretvarjati, da gre za čisto običajne dneve. Kajti bolj, kot se boste trudili spregledati vse, kar je povezanega z božičem in novim letom, bolj se boste osredotočali prav na to, kar prinašajo ti prazniki.

"Če bi vam zapovedal, da si ne smete predstavljati rožnatega slončka, kaj bi si predstavljali? Zagotovo prav rožnatega slončka," je povedal in pojasnil:

"Vajo z rožnatim slončkom pogosto uporabljamo v psihologiji in prav pride tudi pri osebah, ki se na vse pretege trudijo izogniti se prihajajočim praznikom.

Bolj, kot jih se trudijo ignorirati, bolj se z njimi obremenjujejo in učinek je ravno nasproten. Nemogoče je ubežati pred vsem, kar prinašajo s seboj. Na vsakem koraku je nekaj, kar nas opomni, da je tu ta čas v letu.

Namesto, da bi se vsemu temu izogibali in to skušali spregledati oziroma ignorirati, se zazrite vase in spoznajte, zakaj vam v resnici ti dnevi povzročajo takšne težave. In predvsem, dovolite si biti jezni ali žalostni:

"Sprijaznite se s svojim neugodjem, ne skrivajte čustev in bodite vi res vi, čeprav vam drugi očitajo, da ubijate razpoloženje. Prav s tem, ko boste izrazili svoje občutke, bodo morda razumeli, zakaj nočete na zabave ali v družbo in vam bodo dali tisto, kar med prazniki najbolj cenite ter potrebujete: mir."

Preživite jih tako, kot vam odgovarja

Azorjev največji nasvet vsem, ki ne marajo božično-novoletnih praznikov, se glasi:

"Ne bojujte se s trendi, vedite pa, da ni treba, da bi jim podlegli. Ni se vam treba zlivati z množico in ni se vam treba ujeti v praznično rajanje. Če vam do tega ni, če nočete smrečice in okrašenega doma, če nočete bogato obložene mize in obiskov, če nočete daril, imate vso pravico, da se temu izognete.

Ni se vam treba podrejati družbenim standardom in sprejeti norije okoli božiča.

Preživite ga tako, kot vam najbolj odgovarja. Spoštujte tiste, ki so za božično pravljico in enako mero spoštovanja do vas, ki pač niste, pričakujte od drugih."

Kaj pa če …

…. Imate vi božič radi, na mara pa ga nekdo, ki vam je blizu?

"Morate sprejeti situacijo in upoštevati njegova čustva. Odvisno sicer od tega, kako blizu vam je ta oseba.

Če gre za prijatelja ali prijateljico, ga v nobenem primeru ne silite v druženja, ter ne vsiljujte svojih pogledov.

Če gre za partnerja, je zadeva malce bolj zapletena. V tem primeru bosta pač morala najti kompromis, kako jih preživeti tako, da se noben ne bo čutil manjvreden in tudi ne zapostavljen, ter da bo obema kar najbolj prijetno."