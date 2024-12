Na Gradežu razstava jaslic

Društvo za ohranjanje dediščine z Gradeža pri Turjaku, ki se lahko pohvali s še delujočo sušilnico sadja, v vsakem letnem času pripravi zanimivo prireditev. Tudi letos bodo dali na ogled zdaj že tradicionalno razstavo jaslic v skritih kotičkih Gradeža.

»Društvo za ohranjanje dediščine z Gradeža pri Turjaku vabi na ogled razstave jaslic. Videli jih boste po hišah, kapelicah, kleteh, kaščah in na prostem, od centimetrskih do nadnaravnih velikosti in iz vseh možnih materialov, od testa in voska do betona in jekla. Avtorji so domačini in iz drugih slovenskih krajev, veliko so jih vaščani prinesli tudi iz tujine. Več let je bila to največja razstava jaslic v Sloveniji, bolj kot za število se trudimo, da je vsako leto čim več novih eksponatov,« je sporočil predsednik DOD Gradež Lojze Senčar.

Razstavo bodo odprli v nedeljo, 22. decembra 2024, ob 17.30 s kratkim božičnim koncertom in božično tržnico. Ob zaključku razstave 5. januarja 2025 ob 17.30 bo tudi pokušina poprtnikov. »Za lačne in žejne želodčke se bo našlo še kaj drugega,« dodaja Lojze Senčar. Vodeni ogledi so možni od ponedeljka do petka od 16. do 19. ure, med vikendi in prazniki pa od 13. do 19. ure. Večjim skupinam priporočamo najavo.