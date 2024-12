Miklavževi pohodi

Čarobni čas ta teden s pohodi odpira sveti Miklavž, ki nas bo obiskal še pred koncem tedna. Že v četrtek, 5. decembra, se z njim lahko sprehodite po okolici Bistrice ob Sotli in Vrhnike. V Bistrici bo začetek ob 17. uri pri trgovini Tuš, odpravili pa se boste na kratek družinski pohod z lučkami do cerkve sv. Petra pod Svetimi gorami, kjer vas bo čakal Miklavž z darili. Informacije: 041 716 309.

Sprevod z baklami ali svetilkami ima poseben čar.

Na Vrhniki v četrtek pripravljajo pohod z baklami na Sv. Trojico. Začetek bo ob 17. uri iz športnega parka, na vrhu boste v največ pol ure, tam pa vas bo čakal Miklavž z darili. Informacije: 051 661 063, visitvrhnika.si.

V petek, 6. decembra, se na pohod s prvim decembrskim dobrim možem odpravite v Škocjan na Dolenjskem. Zbor bo do 16. ure na parkirišču kulturnega doma, pot pa bo kratka in lahka, primerna tudi za najmlajše in starše z vozičkom. Lučke imejte s seboj, pripravljajo pogostitev. Informacije: tdskocjannadolenjskem.si.

Ne pozabite na svetilko

V Ivančni Gorici se v soboto odpravljajo na lahek enourni pohod z baklami ali svetilkami na Gradišče. Pridružite se jim ob 17. uri pri gostilni Krjavelj. Po pohodu vas bo v Lavričevi koči pričakal Miklavž. Informacije: 031 352 011.

V Št. Juriju pri Grosupljem to soboto pripravljajo lahek gozdni pohod na Tabor nad Cerovim. Start bo ob 17. uri pred cerkvijo, na cilju pa vas bo znotraj obzidja obiskal sv. Miklavž. Ne pozabite na svetilko. Informacije: www.visitgrosuplje.si.

Tradicionalni pohod do cerkve sv. Miklavža na Slivnici v soboto, 7. decembra, pripravljajo ob Cerkniškem jezeru. Start bo izpred trgovine v Novi vasi ob 8.30, pol ure kasneje pa izpred Tabora v Cerknici, izpred cerkve v Grahovem in izpred cerkve v Begunjah. Pri cerkvi na cilju bo ob 11. uri maša. Informacije: www.notranjski-park.si.

Miklavžev pohod v nedeljo pripravljajo v Žužemberku. Start bo ob 8.30 pri tamkajšnjem gradu, čaka pa vas daljša, triindvajset kilometrov dolga pot čez Podgozd, mimo ruševin stare Soteske in do Soteškega gradu, nazaj pa skozi Podšempavel in Mačkovec. Informacije: td.suha-krajina@siol.net.