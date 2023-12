Kozarec za vlaganje z nekaj domišljije spremenimo v lepo darilo

December je morda najbolj čaroben in pravljičen mesec v letu, a hkrati tudi tisti, ki nas najmočneje udari po žepu in nam še kravžlja živčke, ko med poplavo vsega v trgovinah nikakor ne najdemo ničesar, s čimer bi najbližjim polepšali dan. Toda – ustavite se in vdihnite! Najlepša darila so tista, ki pridejo iz srca in v katera smo vložili svoj čas, pa še bančni račun se ob tem ne bo zvijal v agoniji. Potrebujete prazen kozarec za vlaganje, ki ga popršite z nekaj decembrske čarovnije, in že se bo z malo spretnosti in domišljije spremenil v lepo in osebno darilo. Še več, že z izdelavo, pri kateri bodo z veseljem na pomoč priskočili otroci, boste družini podarili tisto najlepše, kar je tudi bistvo praznikov: preživljanje skupnega časa, ki v sodobnem hitrem tempu postaja vse bolj dragocena vrednota.

Stekleni kozarec za vlaganje lahko postane pravljična lanterna, čarobna snežna krogla ali pa fantazijska posodica za slastne domače piškote. Prvi korak je vselej enak. Kozarec dobro operite, odstranite etikete in ga posušite, nato pa prepustite otroški igrivosti in domišljiji. Lahko ga poslikajo z barvami za steklo ali akrilnimi barvami. S pomočjo lepila ga "oblečejo" v barvite in vzorčaste prtičke.

Prikupni Rudolf bo vsakomur ogrel srce, sploh če ga napolnite z doma pečenimi piškoti. FOTO: Tina Podobnik

Ker pa bo že kmalu po nočnem nebu na saneh z vprego severnih jelenov priletel Božiček, lahko kozarec spremenite tudi v najslavnejšega jelenčka Rudolfa z rdečim noskom. Najprej ga ovijte s trakom iz rjavega kolaž papirja, ki naj pokriva kakšni dve tretjini kozarca. To je osnova, ki jo spremenite v Rudolfov obraz. Z lepilom ali pištolo za vroče lepljenje na del papirja nalepite oči. Plastične kupite v vsaki trgovini za ustvarjanje ali pa jih naredite sami: iz fimo mase ali plastelina, lahko uporabite gumba dveh velikosti, na večji beli gumb prilepite manjšega temnejšega in oko je tu. Pod očesi nalepite rdeč cofek, Rudolfov nos. Jelenčkovo rogovje oblikujte iz kosmatih, mehkih žic, ki jih dobite v trgovini za ustvarjanje. S pištolo za lepljenje jih pritrdite na pokrovček kozarca, tega za še dodatno decembrsko čarovnijo popršite z bleščicami.