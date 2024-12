Koledar decembrskega dogajanja

Številna mesta s prižigom luči v predbožičnem času zažarijo in se prelevijo v praznična središča, kjer potekajo prireditve za vse generacije in okuse. Na mestnih ulicah in trgih se bodo vrstili dogodki, ki bodo pričarali posebno vzdušje, v galerijah boste lahko odkrivali bisere umetnosti, ljubitelje glasbe pa bodo navdušili odlični koncerti.

Za vas smo pripravili izbor zanimivih kulturnih dogodkov v Sloveniji in bližnji tujini, saj raznoliko dogajanje v tem obdobju ne prinaša le veselja praznične sezone, temveč tudi izjemne priložnosti za doživetje glasbe, umetnosti in kulture.

Koncerti

Priljubljena rock skupina Siddharta bo 7. decembra poskrbela za eksplozijo energije in vrhunsko vzdušje s koncertom v športni dvorani v Podčetrtku. Legendarna zasedba Bijelo dugme pa 14. decembra na ekskluzivnem koncertu v mariborski dvorani Tabor napoveduje večer uspešnic, ki so zaznamovale generacije.

Po številnih razprodanih arenah po vsej Evropi bo v Sloveniji prvič nastopila italijanska pevka Laura Pausini – v dvorani Stožice ji boste prisluhnili 20. decembra. Na isti dan bo v Areni Bonifika v Kopru za nepozabno božično zabavo poskrbela hrvaška zvezdnica Severina. V Kinu Šiška pa se lahko 21. decembra 2024 pridružite praznovanju desetletja glasbenega ustvarjanja akademsko izobražene glasbenice Raiven.

Na svoj račun boste prišli tudi ljubitelji klasične glasbe, saj boste 20. decembra lahko uživali v glasbi Johanna Sebastiana Bacha na koncertu zbora in orkestra Slovenske filharmonije pod naslovom Božično.

Gledališče

Božični čas marsikdo povezuje z ogledom baletne predstave Hrestač. V SNG Maribor si jo boste lahko ogledali od 13. do 17. decembra 2024, v Operi in baletu Ljubljana pa od 16. decembra do 11. januarja 2025. V prazničnem obdobju ne boste nič manj uživali občudovalci operne umetnosti, saj bodo v Ljubljani na sporedu Puccinijeva La Boheme (2. in 3. 12.), Verdijeva La traviata (4. do 7. 12) in Rossinijev Seviljski brivec (12., 13., 14. 12.), ki ga bodo izvedli tudi na najdaljšo noč v letu. Očarljivo bo prav tako v mariborski Operi, kjer si lahko decembra ogledate Turandot (3. in 4. 12.), na silvestrovo pa se prepustite La traviati.

Če vas pot zanese na Dunaj, lahko v tamkajšnji operi doživite nepozabno izkušnjo ob ogledu Puccinijeve Tosce (10. 12.), Offenbachovih Hoffmanovih pripovedk (13. 12.) ali Verdijevega Rigoletta (18. 12.). V srcu Trsta pa tržaško operno gledališče Verdi vabi na baletno predstavo, Mozartovo Čarobno piščal, ki bo na sporedu od 3. decembra.

Tisti, ki prisegate na dramske uprizoritve, boste lahko za silvestrovo v mariborski Drami izbirali med komično dramo Amadeus in predstavo Prizori iz zakonskega življenja, ki je nastala po predlogi Bergmanove serije. SNG Drama Ljubljana pa bo na najdaljšo noč v letu na Velikem odru na Litostrojski 56 uprizorila nostalgično balado o gledališču Hrup za odrom in Alico: nekaj solilogov o neznosnosti časa (Mala drama na Litostrojski 56.)

Razstave

V Narodni galeriji v Ljubljani si boste do 9. februarja 2025 lahko ogledali razstavo Stari mojstri iz zbirk Muzeja za umetnost in obrt, Zagreb. V Albertini na Dunaju pa bo do istega datuma na ogled razstava enega najbolj znanih umetnikov 20. stoletja, slikarja Marca Chagalla.

Zabava

V dvorani Stožice se od 12. do 15. 12. obeta pravi spektakel, saj se v Ljubljano vrača svetovna cirkuška atrakcija Cirque du Soleil z osupljivo predstavo Corteo. Za smeh in zabavo bo poskrbel tudi Špas teater – v Kulturnem domu Mengeš si boste 18. decembra lahko ogledali huronsko komedijo Večerja bedakov, na silvestrovo bo na sporedu super zabavna komedija Kako se znebiti bodočega moža. Kako doseči notranji pir, pa vam bo 13. decembra v Narodnem domu Maribor razložil nečastni doktor pivske pene Miha Šalehar v monokomediji Notranji pir.

