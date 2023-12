Kateri trije astrološki znaki s svojim obnašanjem uničijo praznično vzdušje?

Druženje z ozkim krogom izbrancev ali pa bučne zabave in pisane množice, za karkoli se odločite je včasih bolje biti previden pri izbiri družbe. Po možnosti brez treh astroloških znakov, ki za praznike praviloma poskrbijo za pravo dramo in uničijo spokojno vzdušje še vsem ostalim. Katere znake je bolje izpustiti s seznama, svetuje Pure Wow.

Oven

Oven je poln norih in originalnih idej ter premore izjemen smisel za humor. S tem seveda ni nič narobe. Narobe pri njem pa je to, da se praviloma šali na račun drugih in se ne ozira ravno na občutke soljudi ter z besedami lahko koga hitro užali.

Ker je rad v središču pozornosti, je vselej glasen in preglasi vse ostale, če pa se kaj zalomi, se njegova pozitivna energija v trenutku spremeni v poplavo besa, zaradi katerega ostre puščice letijo na vse strani. In ob praznični mizi bi se temu zagotovo radi izognili.

Vodnar

Vodnar je v večini primerov le opazovalec in mu za to, kaj se dogaja pri praznični mizi, ni mar. Tedaj, ko se vsi pomenkujejo, on največkrat zre v telefon in se zabava z igricami.

Vse pa se spremeni, kadar je izzvan in so pod vprašajem njegova prepričanja ter normativi. Kadar se glede politike, vere, družbenega dogajanja ali katere od podobnih tem z vodnarjem nekdo ne strinja, on za vsako ceno zagovarja svoja stališča. Presenetljivo glasno in zelo zavzeto. Razprava se spremeni v obširen vodnarjev monolog, ki mu kar ni videti konca in večino spravi v slabo voljo.

Devica

Devica ima o vsem in vsakem svoje mnenje. Ter zelo visoka merila, od katerih ne odstopa. Ona brez dlake na jeziku pove, če se ji zdi pečenka presuha, solata prekisla in juha preslana. Na obzirnost, kadar se ji zdi kaj narobe, pozabi ter mimogrede navrže, da je opazila, da potica ni domača in da bi sama spekla boljše piškote.

Preprosto ne more iz svoje kože ter, kadar je gostja, pri gostiteljih povzroča nemalo zadrege, če že ne kar hude krvi. Tega ne počne namenoma, kajti devica vselej načrtuje mirne in prijetne praznike. A so zaradi njenega ostrega jezika le redko takšni.