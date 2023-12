Hiter in učinkovit način nameščanja lučk na smrečico

Če letos še niste postavili smrečice, katero leto za letom krasi dolg niz lučk, imamo za vas idejo, kako jih namestiti, ne da bi z njimi hodili okoli drevesa, dokler se vam ne zavrti v glavi. Trik je na družabnem omrežju Tik-Tok predstavila uporabnica Tamara Weatherbee, mama treh otrok, ki se dobro zaveda, da vsaka bližnjica pride prav.

In njen način bo zagotovo tudi vam olajšal delo: namesto, da bi z lučkami hodila okoli smrečice in tako z njimi obdala celo drevo, je začela pri dnu in v cik-caku nadaljevala proti vrhu.

To ne samo, da olajša nameščanje praznične dekoracije, temveč manj zapletov obljublja tudi, ko je lučke po praznikih treba pospraviti. Kako je zadeva videti v praksi, si poglejte v videu.

Povzeto po portalu Fox News