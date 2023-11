Fantazima prihaja v Koper

Koper bo v praznično dogajanje vstopil v soboto, 2. decembra, ob 17. uri s prireditvijo na Titovem trgu, ki jo bodo zaznamovali otroški pevski zbor OŠ Koper, Challe Salle in Faraoni s prijatelji, med katerimi bodo Anika Horvat, Lara Baruca in Tinkara Kovač. Ta dan bo na Kidričevi ulici Miklavžev sejem, v mandraču nasproti Taverne bo zaživelo drsališče, dogajanje bodo na Carpaccievem trgu popestrile hiške s praznično gostinsko ponudbo, Taverna pa bo prizorišče spremljevalnega programa, Božičkove dežele in prazničnega studia Radia Capris, ki bo s hladilnikom toplega srca in drugim dogajanjem poskrbel za praznični radijski program.

Dogajanje Fantazime bodo zlasti ob koncih tedna ter med božičem in novim letom zaznamovali številni lokalni izvajalci pa tudi prepoznavna glasbena imena, kot so Bepop, Hamo & Tribute 2 love, Vlado Kreslin in Mali bogovi ter Jan Plestenjak, s katerim bo Koper vstopil v novo leto. Praznični glasbeni program bodo sicer sooblikovali še NOAIR, Zucchero Celebration Band, Cantica ladies, Jet Black Diamonds, De Peachkiss ter drugi. Manjkali ne bodo niti tradicionalni dogodki, kot sta božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Koper in Caprisov božični koncert. Številni koncerti in kulturni večeri bodo v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, za mlajše generacije pa tudi v Centru mladih Koper.

Lanski prižig lučk v Kopru FOTO: Jakob Bužan

Za vse, ki bi radi uživali v čarobnih sprehodih v soju prazničnih luči, bodo tudi letos organizirali adventne sprehode po mestu.

Poskrbljeno bo za najmlajše, saj jih bo v nedeljo, 3. decembra, v Taverni obiskal Miklavž, za glasbeno zabavo bo poskrbela Romana Krajnčan, 24. decembra bo otroke razveselil Božiček, 30. decembra pa v sklopu silvestrovanja za otroke s skupino Čuki še dedek Mraz. 9. in 16. decembra bosta v Gledališču Koper brezplačni gledališki predstavi za otroke, k čarobnemu prazničnemu vzdušju za najmlajše pa bosta poleg drsališča prispevala mini zabaviščni park na ploščadi ob nekdanji Upravi za pomorstvo in Božičkova dežela v Taverni.

V Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper so prepričani, da bo Fantazima tudi letos navdušila tako domačine kot turiste in druge obiskovalce mesta. Ob sprehodu po praznično okrašenem Kopru je marsikatera mestna znamenitost še lepša kot sicer, drsanje na ledu le korak od morja, praznične dobrote in veselo dogajanje pa bodo pripomogli k temu, da boste v Kopru tudi letos lahko začutili toplino praznikov.