Dr. Dan Podjed: Raziskave kažejo, da imamo prijateljev vse manj. Zakaj? Ker nimamo časa zanje

Kako vam praznični mesec, v katerem se gnete dogodkov, uspe napolniti po svoje? December doživljam iz leta v leto bolj stresno. Situacijo skušam pri sebi, v naši družini in krogu prijateljev čim bolj umiriti. Denimo, že črni petek sem namenoma spregledal. Že pred leti sem se odločil, da na črni petek ne kupim ničesar, in tega načela se še vedno držim. Prepričan sem, da ob koncu leta potrebujemo predvsem mir. To je tisto, čemur so dejansko prazniki namenjeni, in ne temu, da pohajamo po nakupovalnih središčih, iztis­nemo iz mošnje z denarjem, kar nam je ostalo, in potem v začetku januarja obrač...