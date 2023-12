Kako izbrati vašo božično zvezdo in kako skrbeti zanjo, da bo dočakala še naslednji božič

Domovina božične zvezde je Mehika in njeni rdeči listi v bistvu niso cvetovi. To so tako imenovani ovršni listi, ki so lahko različnih barv: temno rdeči, pastelno rdeči, rumeni, beli, zeleni. Vsako leto gojitelji razveseljujejo s kakšnim novim odtenkom. Cvetovi božične zvezde so komaj opazni, pojavijo se pozno v jeseni in cvetijo do zgodnje zime.

Božična zvezda je znanilka prazničnega časa. FOTO: Burke/triolo Productions/Getty Images

Kljub temu, da so božične zvezde v številnih odtenkih, so še vedno najbolj priljubljene rdeče, ki simbolizirajo zadnje praznike v letu. Z decembrom se cvetličarne in druge prodajalne z njimi dobro založijo. Upravičeno, saj prodaja močno naraste. Je pa res, da mnogim doma božična zvezda ne uspeva tako, kot bi si želeli in mnogim relativno hitro žalostno propade. A s pravilno skrbjo zanjo lahko ostane lepa dolgo časa. Kako kupiti najbolj zdravo in kako skrbeti zanjo? Preberite si v nadaljevanju ...

Premišljeno pri nakupu

Prvi korak do zdrave božične zvezde je premišljena izbira pri nakupu. Tedaj bodite pozorni na to, da so zeleni listi res zeleni in ne porumeneli. Primerna tudi ni lončnica, katere rdeči ovršni listi imajo debel zelen rob. Zemlja, v katero je posajena, ne sme biti ne presuha in ne premokra, rastlina že v trgovini ne sme biti izpostavljena prepihu, posajena pa naj bo v lončku primerne velikosti. Na sredini "cvetov" naj bodo popki, ki se že počasi odpirajo.

Previdno z zalivanjem

Najpogostejša napaka ljubiteljev božične zvezde je izdatno zalivanje. Kajti bolje, kot preveč vlage, prenaša sušo. Zato jo zalivajte šele, ko se zgornja plast zemlje res povsem posuši in je na otip suha tudi pod površjem. Zalivajte jo neposredno v zemljo, ne v podstavek in ne po listih. Če voda ob zalivanju priteče v podstavek, jo odlijte. Podstavek božične zvezde mora vedno biti suh.

Pomembna je temperatura doma

Če listi božične zvezde postajajo rumeni in odpadajo, lončnici najbrž ne odgovarja temperatura doma ali mesto, ki ste ji ga namenili. Idealna temperatura zanjo znaša od 15 do 22 stopinj Celzija. Okrasna lepotica ne mara prepiha. Idealno je torej, da je nekje na sredini prostora, kjer ni prepiha, je pa dovolj svetlobe. Prav tako ne sme biti tik ob viru toplote in ne tik ob oknu.

Ko jo iz cvetličarne nesete domov, pazite, da ne bo predolgo izpostavljena nizkim temperaturam. Je namreč zelo občutljiva na nenadne temperaturne spremembe, zato jo, če je vaša pot do doma dolga, pred mrazom zavarujte s časopisnim papirjem ali s čim drugim. Če ima doma vse naštete pogoje, a še vedno ne uspeva tako, kot naj bi, je za to največkrat kriv temperaturni šok.

Na kratko: kako skrbeti zanjo

Naj ne bo na prepihu, ne zalivajte je preveč, postavite jo na svetlo mesto, naj ne bo prislonjena ob mrzlo okno in ne postavljena blizu radiatorja. Enkrat na dva tedna jo pognojite s primernim gnojilom.

Lahko dočaka naslednji božič

Večina božično zvezdo po praznikih zavrže, vendar lahko dočaka tudi naslednji božič. Ko odpadejo vsi listi, jo porežite in pustite osem tednov mirovati v hladnem prostoru, na približno 15 stopinjah Celzija. Zalivajte jo izjemno redko, le ko je zemlja res povsem suha. Junija ali julija jo presadite v mešanico zemlje za lončnice, peska in šote v razmerju 3:1:1 in jo obilno zalijte. Tedaj bo počasi pognala nove liste. Da bi se obarvala, od jeseni potrebuje 14 ur teme, zato s prižiganjem in ugašanjem luči v temnem prostoru poskrbite, da bo imela prave pogoje za tvorjenje njej značilnih listov.

Povzeto po 24sata.hr