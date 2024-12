Bo vaš dom krasila naravna smrečica? Tako boste vedeli, da je slovenska (FOTO)

Čeprav se mnogi domovi že bleščijo v decembrskem sijaju, pa se nekateri za praznično okrasitev še niso odločili. Večinoma, ker želijo med prazniki uživati v naravni smrečici, da bo ta novo leto dočakala čim bolj sveža, pa je priporočljivo nakup opraviti čim bližje božiču.

Ko boste le obiskali ponudnika smrečic, letos poiščite modro nalepko, ki bo pritrjena na vrh drevesa. Sporoča namreč, da je to zraslo v slovenskem gozdu.

Ta smrečica je bila posekana v naših gozdovih. FOTO: Zavod Za Gozdove Slovenije

»Modra nalepka, na kateri je napis ’Darilo gozda vašemu domu’, kupce obvešča, da je uporaba navadne smrečice iz lokalnega gozda v skladu z usmeritvami ZGS naravi najbolj prijazna oblika božično-novoletne okrasitve. Pridobiva se jih iz zaraščajočih se kmetijskih površin, s površin pod daljnovodi in na cestnih brežinah ter z namenskih nasadov na kmetijskih površinah,« so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije in dodali, da je drevo, ki je zraslo na naših tleh, tudi z drugih vidikov najbolj okolju prijazno.

Do dva kilograma mahu

Ker ni prepotovalo na stotine kilometrov ali več, ima najmanjši ogljični odtis, prav tako pa tudi ni nevarnosti, da bi se na njem v našo domovino pretihotapile tujerodne žuželke in bolezni, ki bi v naših gozdovih naredile veliko škodo.

Iz Zavoda za gozdove ob tem še sporočajo, da je treba biti pozoren tudi pri nabiranju mahu, ki ga običajno položimo okrog jaslic. Naberemo ga lahko namreč samo dva kilograma, kar je sicer za domače jasli povprečne velikosti več kot dovolj, pri nabiranju pa izberemo del gozdnih tal, ki je bogato preraščen z mahom. »Pazimo, da se mahovi ne odvzamejo z več kot ene petine površine, ki jo preraščajo,« so še spomnili na Zavodu za gozdove.