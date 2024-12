Naravi prijazno praznično drevesce

Praznično drevesce je že od nekdaj glavni element decembrske okrasitve, zato je pomembno, da njegovi izbiri namenimo več pozornosti. Če si želite bolj trajnostne in okolju prijazne praznike, lahko letos namesto posekane smrečice izberete drevesce v loncu. Poleg čudovitega vonja iglic in lubja, ki pričara pravo praznično vzdušje, je prednost tudi v tem, da lahko drevesce uporabite več let zapored ali ga posadite na prostem.

Izberimo primernega

Najpogostejša izbira za praznično drevo je smreka, vendar so v loncih na voljo tudi drugi iglavci, kot so cedra, brin in bor. Pri izbiri je ključno, da je drevesce zdravo, lepo obraščeno z vseh strani in brez vidnih poškodb, kot so rjave iglice ali polomljene veje. Rastlina mora biti posajena v dovolj velikem loncu, da imajo korenine dovolj prostora za rast.

Smreke so na voljo v dveh različicah – gostejše, ki jih lahko okrasimo z redkimi okraski živahnih barv, in redkeje obraščene, ki omogočajo bolj bogato dekoracijo. Pri redkih smrekah je treba paziti, da okraski niso pretežki, da ne bi polomili vej.

Smreko pred nakupom skrbno pregledamo. FOTO: Depositphotos

Prilagoditev drevesca na notranje okolje

Strokovnjaki opozarjajo, da moramo drevesce v loncu postopoma prilagoditi na notranjo toploto, da ne doživi temperaturnega šoka, ki bi lahko povzročil hitro odpadanje iglic. Po nakupu ga zato za nekaj dni postavite v svetel, vendar hladnejši prostor, kot sta garaža ali predprostor, šele nato pa ga prestavite v stanovanje.

Pravilna oskrba smrečice

Iglavci ne prenesejo suhega zraka, zato pazite, da drevesce postavite stran od radiatorjev ali drugih virov toplote. Če je prostor ogrevan, uporabite vlažilec zraka, ki bo izboljšal okolje za rastlino. Prav tako drevesce postavite na mesto z veliko svetlobe, saj pomanjkanje te lahko oslabi njegovo zdravje.

Zalivanje je prav tako pomembno – pazite, da zemlja v loncu ne bo presuha, a hkrati ne pretiravajte, da ne pride do gnitja korenin. Smreko ali drug iglavec v loncu imejte v notranjih prostorih največ deset dni. Nato jo prestavite v hladnejši prostor, na primer na hodnik ali zaprto teraso, kjer se bo postopoma privadila na zunanjo temperaturo.

Zunanja uporaba in dekoracija balkona

Če nimate dovolj prostora v stanovanju, lahko drevesce v loncu uporabite tudi za okrasitev balkona ali terase. Korenine zaščitite pred mrazom z juto, tkanino ali zloženimi opekami. Za osvetlitev uporabite lučke, primerne za zunanjo uporabo. Tako boste z drevescem polepšali zunanji del doma in hkrati poskrbeli, da bo ostalo v bolj naravnem okolju.

Največjo izbiro smrek v loncu imajo drevesnice. FOTO: Depositphotos

Kaj storiti z drevescem po praznikih

Ko prazniki minejo, drevesce prestavite v hladen prostor, kjer se bo postopoma privadilo na zunanjo temperaturo. Pozneje ga lahko postavite na balkon ali teraso, kjer bo pticam nudilo zavetje in prostor za počitek, še posebej če ga postavite blizu ptičje hišice.

Druga možnost je, da drevesce presadite v vrt. To je najbolje storiti aprila, ko mine nevarnost poznih zmrzali. Drevesce pognojite z gnojilom za iglavce, da bo uspevalo tudi na prostem. Naslednje leto ga lahko okrasite na vrtu ali pa odrežete nekaj vej in jih uporabite za praznične aranžmaje.

Prednosti drevesca v loncu

Z izbiro drevesca v loncu ne prispevate le k lepši praznični okrasitvi, temveč tudi k trajnostnemu načinu praznovanja. Rastlina bo ob ustrezni negi z vami več let in vam bo vsako leto znova pričarala praznično vzdušje, obenem pa boste ohranili del narave v svojem domu.

Razmislite o trajnosti in letos svoj dom okrasite z drevescem, ki bo v loncu preživelo tudi po praznikih – na prostem ali v vašem vrtu. Tako boste poskrbeli za okolju prijazno praznično vzdušje, ki bo trajalo dlje od decembrskih dni.