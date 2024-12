Ambasadorji dobrote otrokom izpolnili želje (FOTO)

Dobrodelna akcija, ki v okviru sklada Citycentrovo srce že 16 let izpolnjuje želje rejniških otrok, je končana. Doslej so obdarili že več kot 2300 otrok v širši celjski regiji in akcija velja za edinstveno pobudo v Sloveniji, ki povezuje skupnost in združuje srčne ljudi. Med ambasadorji dobrote smo letos opazili Dejana in Urško Tamše, Hajdi Korošec Jazbinšek, Marijano Kolenko, Martino Švab, Tinkaro Fortuna, Urško Orlič, Jernejo Mastnak ter medijski hiši NT&RC in Štajerski val.

Marijana Kolenko se rada spominja dobrih mož v otroštvu. FOTO: OSEBNI ARHIV

Ti so poskrbeli, da bodo imeli otroci, ki živijo pri rejnikih, zares lepe praznike. Želje, ki so jih narisali, se jim bodo namreč izpolnile. In to s pomočjo srčnih ljudi, obiskovalcev nakupovalnega centra in zaposlenih v njem. »Želje niso bile velike niti neuresničljive. Ko sem bila še otrok, sem morala pogosto nositi ponošena oblačila, zato sem si včasih želela, da bi mi eden od dobrih mož prinesel kaj novega. In to se mi je pozneje uresničilo. Spomnim se, da sem enkrat dobila najbolj nore zelene hlače, ki so obstajale, ker sem od nekdaj navdušena nad barvami. Vselej pa je bila med željami tudi knjiga, saj bi brez njih težko živela,« je misli strnila Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava Celje. Dobro se praznikov in dobrih mož spominja tudi Martina Švab, radijska voditeljica in pevka.

Zdravja in miru

»Pri nas smo praznovali le Miklavža, Božička niti nisem dobro poznala. Vem, da nisem imela posebnih želja, pa da je Miklavž vedno prišel s parklji. Želeli smo si veliko sadja, suhega sadja, mogoče kakšno igračko in kaj za pisanje. Sedaj, ko sem tudi sama mamica, dajem večji poudarek na Božička. Sama pa si najbolj želim zdravja in miru,« pove Martina. Projekt Citycentrovo srce je v svoji 16-letni zgodovini postal sinonim za sočutje, solidarnost in povezovanje skupnosti.

Vsako leto obdarijo okoli 150 otrok iz rejniških družin. Darila so otroci prejeli te dni, ob obisku Božička v Citycentru Celje in na prednovoletnih srečanjih, ki jih organizirajo sodelujoče enote Centrov za socialno delo Celje ter Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška. Ta srečanja so namenjena otrokom iz rejniških družin in njihovim rejnikom, s čimer skupaj ustvarjamo še bolj prisrčno in povezovalno praznično vzdušje.

Martina Švab pravi, da v otroštvu ni imela posebnih želja. FOTO: OSEBNI ARHIV