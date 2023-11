5 knjig, ki vam bodo polepšale zimske večere

Ker pa je knjiga tudi lepo darilo, lahko katero od predlaganih zavijete v darilni papir in postavite pod smrečico.

Maša Ogrizek: Lisičja luna (ilustrirala Tina Dobrajc, založba Miš)

»Tiste jesenske noči je polna luna lebdela nizko nad tlemi, kot bi bila pretežka, da bi se dvignila na nebo,« beremo v uvodu knjige, nagrajene z večernico. V njej se je mama odpravila na nočno dežurstvo in Zoja bo preživela še en samoten večer v hiški na robu gozda. Kaj pa, če spleza skozi strešno okno? Kaj, če se povzpne med veje visokega hrasta? Kaj, če od tam omahne v globino?

Nataša Kramberger: Primerljivi hektarji (LUD Literatura, ponatis)

Medtem ko se mladi v iskanju boljših priložnosti izseljujejo, se pripovedovalka romana po več desetletjih bivanja v tujini vrača domov. Na vrat na nos se je odločila sprejeti priložnost in postati mlada prevzemnica kmetije, ki jo namerava rešiti po starih metodah. Razpeta med na videz svetovljansko velemesto in na videz zaplankano podeželje začenja odkrivati, kako se oba svetova prepletata, in spoznavati zgrešenost svojih predstav.

Knjiga je tudi lepo darilo. FOTO: Depositphotos

Mira Furlan: Imej me rajši od vsega na svetu (Mladinska knjiga, prevedla Tanja Bulajić)

Izpoved igralke Mire Furlan (1955–2021), ene največjih filmskih in gledaliških igralk nekdanjega jugoslovanskega prostora, je ob izidu pretresla javnost, kajti ne prizanaša ničemur in nikomur – še najmanj pa sebi. Pripovedovati začne, ko mora sinu v šestem razredu pomagati pri domači nalogi z naslovom Zapuščina mojih prednikov in se sprašuje, kako naj mu predstavi družinsko zgodovino, ne da bi ga prestrašila, potrla, obremenila.

Merlin Sheldrake: Prepleteno življenje: kako glive spreminjajo naš svet, vplivajo na naš um in oblikujejo našo prihodnost (V.B.Z., prevedel Aleš Učakar)

Glive so oblikovale človeško zgodovino, saj lahko spreminjajo naš um, zdravijo naše telo in nam celo pomagajo pri odpravljanju posledic okoljskih katastrof. Merlin Sheldrake nam v knjigi dostopno in domiselno predstavi svet gliv – spoznavamo kvasovke in psihedelike, odkrivamo glive, ki se pod zemljo razraščajo kilometre daleč, ter srečujemo agresivne glive, ki s smrtonosno natančnostjo vdirajo v telesa žuželk in določajo njihovo ravnanje.

Novinarka kulturne redakcije Dela Pia Prezelj za letošnje praznično branje priporoča pet naslovov. FOTO: Depositphotos

Christelle Dabos: Zrcalka I: Zimska zaročenca (Sanje, prevedla Živa Čebulj)

Ofelija pod svojimi pravokotastimi očali in ponošenim govorečim šalom, ki ji dela družbo v urah samotarske službe, skriva nenavadna darova: zgolj z dotikom zna prebrati preteklost predmetov, v zrcalih pa se ne ogleduje, temveč jih prehaja. Tetralogije Zrcalka, namenjene mladim, se kot Harryja Potterja in Gospodarja prstanov ne branijo niti odrasli bralci, zgodbo pa poleg pretanjenega smisla za psihologijo in čudežno zaznamuje tudi razkošje zapletov in preobratov.

Izbor: Pia Prezelj