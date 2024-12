Afrodiziaki na praznični mizi

Od čokolade, ki prebuja vsa čutila, do začimb, kot je cimet, ki spodbuja krvni obtok. So živila, ki se pogosto znajdejo na praznični mizi in lahko zaradi vpliva na spolno slo popestrijo tudi dogajanje v spalnici.

Poglejte nekaj takšnih, ki imajo samostojne ali v kombinaciji z drugimi učinek afrodiziaka.

Peteršilj

Znano je, da izboljšuje krvni obtok in deluje kot naravni afrodiziak. Zato dodan najrazličnejšim prazničnim jedem pripomore tudi do boljšega seksa.

Kostanji

Vsebujejo minerale in vitamine, ki pozitivno vplivajo na spolno energijo in splošno zdravje. Niso torej le okusni dodatek, temveč tudi spodbuda v spalnici.

FOTO: Alleko/Gettyimages

Čebula

Bogata je s snovmi, ki pozitivno vplivajo na spolno energijo in izboljšajo splošno zdravje.

Jabolka

Slovijo po tem, da povečujejo energijo in spolno moč, saj so bogata z vlakninami, vitamini in številnimi minerali.

FOTO: Birdshutterb/Gettyimages

Orehi

V njih je veliko vitamina E, zato izboljšujejo spolne funkcije in zaradi omega tri maščob ohranjajo zdravje srca, ožilja ter možganov.

FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages

Rdeče vino

Zmerno uživanje rujne kapljice izboljša krvni obtok in pozitivno vpliva na spolno razpoloženje.

FOTO: Debyaho/Gettyimages

Lešniki

Bogati so z omega tri maščobnimi kislinami, izboljšujejo krvni obtok in zagotavljajo hormonsko ravnovesje.

FOTO: Valentyn Volkov/Shutterstock

Med

Povečuje energijo in vzdržljivost ter je, zlasti v kombinaciji z orehi, velik zaveznik spolnega zdravja moških.

FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

Pomaranče

Zakladnica vitamina C, zato spodbujajo tvorjenje spolnih hormonov in povečujejo energijo.

Ingver

Dober je za krvni obtok in pozitivno vpliva na libido.

FOTO: Gettyimages

Vanilja

Njena aroma in okus zmanjšujeta stres ter povečujeta spolno željo.

Cimet

Pozitivno vpliva na krvni obtok in pomaga pri dvigovanju libida.

FOTO: Depositphotos

Čokolada

Vsebuje snovi, ki izboljšajo razpoloženje in spodbujajo občutek strasti, piše 24sata.hr.