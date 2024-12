Da bo božična zvezda preživela

Božično-novoletni prazniki v zadnjih letih skoraj ne minejo brez božične zvezde, vsako leto jih nov dom v tem času dobi na tisoče. Večina jih žal po nekaj tednih konča v smeteh, saj propadejo, lepe rastline ni enostavno obdržati pri življenju do naslednjega decembra in še dlje, ni pa seveda nemogoče. Kako torej skrbimo za to lončnico, ki izhaja iz Mehike in nas razveseljuje z ovršnimi listi v rdeči, pastelni ali belo zeleni barvi?

Šok zaradi transporta

Pogosta težava, ko lepotico prinesemo domov, je, da ji začnejo odpadati listi. Vzrokov je več, eden od njih lahko tiči v neprimernem skladiščenju v trgovini; ta naj bi imela ločen prostor za rastline s primerno temperaturo in brez prepiha, tako da je nakup v vrtnem centru boljša izbira. Drugi je šok, ki ga rastlina doživi med transportom do našega doma – če je zunaj mrzlo, jo moramo dobro zaviti v papir, da je hladen zrak ne doseže, nikakor je denimo ne smemo pustiti dlje v avtu ali je dolgo prenašati v vrečki. Tretji vzrok se skriva v tem, kako doma skrbimo zanjo. Zelo pogost dejavnik propadanja je koreninska gniloba. Izognili se ji bomo, če bomo po vsakem zalivanju – to naj bo skromno, a redno – odlili odvečno vodo ali, še bolje, jo namakali v postani vodi sobne temperature v večji posodi, po nekaj minutah, ko bo posrkala toliko tekočine, kot je potrebuje, pa jo postavili nazaj v okrasni lonec. Prekomerno zalivanje vodi v rumenenje in naposled odpadanje listov.

Razveseljuje nas z ovršnimi listi v rdeči, pastelni ali belo zeleni barvi. FOTO: GETTY IMAGES

Postavimo jo na svetel prostor, a nikakor ne v bližino radiatorja in drugih grelnih teles, ne mara niti prepiha. Temperatura se ne sme spustiti pod 16 stopinj, ustreza ji do 25. Če jo imamo v (pre)toplem prostoru s suhim zrakom, ji lahko pomagamo s posodo vode v bližini, ki bo vlažila okolico, ali pa jo rosimo, a samo po zelenih listih, pomaga tudi pršenje po rastnem substratu in dognojevanje po božiču. Liste bo do pomladi ohranila le, če ji bomo zagotovili dovolj svetlobe.

Spomladi jo obrežemo, prikrajšamo jo na od 10 do 15 cm, presadimo in postavimo na svetlo okno, a ne neposredno na sonce.

Pokrita s škatlo

Spomladi jo obrežemo, prikrajšamo jo na od 10 do 15 cm, presadimo in postavimo na sončno okno, a ne na neposredno sončno svetlobo. Poleti jo lahko damo na prosto, najbolje se počuti na vrtu, lonec je priporočljivo zakopati v zemljo, da se ne pregreva. Kompaktno in grmičasto rast dosežemo tako, da ji poleti enkrat ali dvakrat odščipnemo vršičke poganjkov, zemlja naj bo vseskozi vlažna.

Je priljubljena praznična roža. FOTO: GETTY IMAGES

Jeseni jo prenesemo v notranje prostore; če hočemo, da do decembra razvije značilne rdeče liste, ji moramo ves oktober in november omogočiti po 14 ur teme, denimo od petih popoldne do zjutraj – iznajdljive gospodinje jo tedaj zapirajo v omaro ali jo pokrijejo s kartonasto škatlo. Preostali del dneva naj bo na osončenem oknu. Zatemnitev ni več potrebna, ko opazimo obarvanost prvih listov, kar je po navadi v začetku decembra.