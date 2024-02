Sočna in rahlo ostrega okusa

V slovenski tradicionalni kuhinji je repa bogato zastopana. Uživamo predvsem kislo, ki jo pripravljamo podobno kot kislo zelje, pa dušeno za prilogo ali v imenitni jedi na žlico, primorski joti. Kislo repo lahko kupimo vso zimo v trgovinah, bodisi svežo bodisi pasterizirano, v lončkih ali vrečkah, na tržnici jo ponekod sproti tehtajo.

Na jedilnike se počasi vrača tudi sveža, ki jo lahko zadnja leta dobimo pri trgovcih in kmetih na tržnici. Surova ima specifičen okus, lahko jo naribamo in pojemo kot solato, dodajamo jo mešani solati: na kocke narežemo korenje, kolerabo in repo, premešamo in pojemo za malico ali večerjo.

Svežo uporabimo za pripravo enolončnic, juh in prilog, narezano na kocke ali naribano. Le kratek čas jo dušimo na malce maščobe, rahlo solimo in ponudimo kot prilogo k mesu ali klobasam, zraven se poda kuhan krompir v kosih. Iz repe pripravimo okusno kremno juho, ki jo zgostimo s krompirjem, začinimo s soljo, poprom in kumino in zmešamo s paličnim mešalnikom.

Zabelimo s kislo smetano, lahko tudi s praženimi ocvirki. Nakockano dodajamo zelenjavnim in mesnim enolončnicam, pri tem pa pazimo, da je ne razkuhamo. Če kuhamo meso, dodajmo repo proti koncu, da bo ostala čvrsta. Običajno jo olupimo, čeprav je olupek užiten –​ naši predniki so celo samo iz olupkov skuhali juho, ki so ji rekli aleluja, na jedilniku pa je bila za veliko noč, torej konec zime, ko je svežih sestavin za kuhanje že pošteno primanjkovalo. Alelujo, ki je bila nekoč jed siromakov, danes ponekod pripravljajo celo v boljših gostilnah, vsekakor pa lahko olupke uporabimo za pripravo jušne osnove.

Repo olupimo, narežemo na tanke rezine in ponudimo sveže.

Uporabno je tudi mlado listje oziroma cima, ki ga požene skladiščena repa. Izberemo mlade, sveže liste, ki imajo nekoliko oster okus. Drobno sesekljane dodamo solati, namesto zelene solate jih nadevamo v sendvič, iz njih lahko pripravimo okusno omako in jo ponudimo s testeninami: na praženi čebuli dušimo sesekljane liste, ki jih zgostimo s smetano za kuhanje in prelijemo po špagetih.