Dobro skladiščene zdržijo do pomladi, redno jih pregledujemo in morebitne bolne takoj odstranimo

Buče so značilna zimska zelenjava, ki nam bo polnila lonce in krožnike vse do pomladi, pripravljena na nešteto načinov. Kupujemo jih sproti, kolikor jih pojemo, v trgovinah in na tržnicah ponujajo tudi razrezane in zavite v folijo.

Izberemo zdrave in nepoškodovane plodove. FOTO: Thinkstock/Getty Images

V hladilniku ali na hladnem balkonu jih lahko hranimo kakšen teden. Če pa smo jih pridelali na vrtu ali nam jih kdo podari v večjih količinah, poskrbimo, da bodo ustrezno skladiščene. Tako jih bomo lahko uporabljali vso zimo. Seveda jih lahko razrežemo in spravimo v zamrzovalnik ali pa jih predelamo, skuhamo na primer juho ali omako in spravimo v dobro zaprte steklene kozarce. Pripravimo lahko tudi bučni pire, ki ga zamrznemo ali hranimo v kozarcih, uporabili pa ga bomo kot osnovo za različne jedi, na primer juho, pito ali kremno sladico.

Pire pripravimo iz kuhanih ali v pečici pečenih buč, lahko ga že vnaprej začinimo. Če nismo prepričani, za kaj ga bomo uporabili, pa začimbe uporabimo šele, ko bomo pripravljali izbrano jed.

Če imamo pogoje, buče skladiščimo v kleti oziroma drugem ustreznem prostoru. Prostor mora biti zračen, suh in precej hladen. Najboljša temperatura je med 10 in 13 stopinjami, največ 15, idealna zračna vlaga pa je okoli 70 odstotkov. Buče zložimo v lesene ali kartonaste zaboje ali pa kar na police, lahko tudi na tla, vendar jih v tem primeru podložimo s slamo. Izognimo se plastični posodi, prav tako jih ne polagamo neposredno na betonska tla.

Shranjene buče redno pregledujemo in morebitne bolne takoj odstranimo.

Če je dovolj prostora, jih zložimo tako, da se med seboj ne dotikajo. Pred skladiščenjem jih pregledamo in po potrebi očistimo. Morda bo dovolj, da jih obrišemo z vlažno krpo, če so zelo blatne, jih operemo z vodo, po možnosti jih razkužimo z blago raztopino varekine. Za skladiščenje odberemo zdrave, nepoškodovane in zrele plodove.

Posebej spravimo lepo oblikovane in na pogled privlačne, ki jih bomo lahko uporabili tudi za dekoracijo oziroma posodo, v kateri bomo postregli jed. Redno jih pregledujemo in uporabimo najprej tiste, ki izgubljajo svežino.