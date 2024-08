Znani svetujejo: Vrzite se v Sočo, Kokro, Savo, Kolpo ...

Lara Tošić. Foto: Darja Štravs Tisu.

Lara Tošić, radijka

»Zadnji dnevi poletja me navdajajo predvsem z veseljem. Pred kratkim sva s fantom prišla z dopusta, bila sva na Hrvaš­kem, na otoku Murter, kjer sva se dobro spočila. Je pa res, da dopust čisto prehitro mine. Glede temperatur ne maram, če je prevroče, ampak še bolj sovražim mrzle zimske dni. Raje vidim, da se potim, kot da se tresem od mraza, zelo hitro me namreč začne zebsti. Pa še dnevi so poleti daljši in je veliko sonca, kar me res napolni s pozitivno energijo in dobro voljo.

Včasih smo šli z družino na počitnice takoj po šoli, kar mi je bilo zelo všeč, saj konec junija še ni takšne gneče. Pa še dnevi so najdaljši. Zadnja tri leta s fantom hodiva na dopust v drugi polovici julija, ko ima on kolektivni dopust. Takrat je na počitnicah največ ljudi in je malo več gneče, a se že najde kakšna bolj prazna plaža. Sicer za kak dan zelo rada pobegnem na obalo, ponavadi že zelo zgodaj, da ne padem v gnečo na cesti. Imamo pa v Sloveniji veliko prelepih biserov, ki jih je treba videti ... Sklenila sem, da bom šla v avgustu tudi sama na tri izlete. Enkrat bi šla s supom do Soče in slapa Virje, eno dopoldne bi se odpravila na Kofce, za en dan pa malo uživat v Terme Čatež.«

Rok Škrlep. Foto: Andraž Fijavž Bačovnik.

Rok Škrlep, komik

»Najbolj vročega poletja ne maram, zato sta mi september in maj celo najljubša meseca v letu. Obožujem lepe septembrske dneve, saj so idealni za hojo v hribe in gobarjenje. Pride pa zagotovo kakšna melanholična misel, ko se temperatura prvič spusti tja na 10 stopinj, nebo postane sivo, poletne obleke deklet v Tivoliju pa zamen­jajo sivi volneni puloverji. Nimamo kaj, tako pač je. Sem pa letos poleti spet dopustoval tako kot že dolgo ne, zato se mi je glava povsem resetirala. Zdaj komaj čakam, da spet začnem delati. Letos smo dopustovali vse od junija do avgusta, z nekaj vmesnimi luknjami. Res smo poletje izkoristili na polno. Sicer najraje dopustujem junija in septembra, ko so temperature (in cene) prijetnejše. Poleg tega ni nobene gneče.

Za krajši pobeg priporočam oddih ob kakšni reki. Letos sem preveslal Krko in dva tedna preživel ob Kolpi. Verjet­no najljubši del dopusta. Mislim, da imamo Slovenci res lepe reke s krasnimi kopališči, toda zaradi nekakšne tradicije vsi silimo na morje. Vrzite se v Sočo, Kokro, Savo, Kolpo, Krko, Idrijco ali Nadižo. Raziskujte.«

Nives Orešnik. Foto: Planet TV

Nives Orešnik, osebna trenerka

»Zadnji dnevi poletja me navdajajo z veseljem. V poletju uživam in ga sprejemam kot obdobje, ko se napolnim z energijo, dobim navdih in potem lažje zdržim jesen in zimo. Na počitnice grem najraje v začetku junija ali v septembru. V zadnjih avgustovskih dneh bi priporočila izlet v hribe, obisk jezera, če se ljudje želijo malo izogniti preveliki vročini, gneči ob morju in na cestah.«