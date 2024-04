Za nekatere cenejša Hrvaška, za druge balkanski Maldivi

Britanci so se navdušili nad Albanijo, nekateri ji pravijo cenejša Hrvaška, drugi balkanski Maldivi, vsem pa je skupno to, da ne morejo prehvaliti naravnih lepot, izjemno prijaznih ljudi in ugodnih cen. V deželici, s katero so nas še pred nekaj leti povezovali direktni leti z ljubljanskega letališča, trenutno pa je treba prestopiti v Beogradu, enako velja za polete iz Zagreba v Tirano, je na voljo ogromno različnih aktivnosti.

Na svoj račun bodo prišli tako ljubitelji morja in poležavanja na plaži kot tisti, ki imajo raje gore in neokrnjeno naravo. Albanska riviera je polna hotelov, ki jih poleti sicer običajno okupirajo Italijani – ti so ta balkanski dragulj odkrili že pred mnogo leti (medtem ko notranjost krasijo gore in gozdovi) –, je veliko manj oblegana, tudi cene nastanitev ter hrane in pijače so nižje, težavne so le ceste, ki so na več delih slabo vzdrževane, polne lukenj in izredno ozke, zato je za pot priporočljivo povprašati domačine in ne slepo zaupati različnim navigacijam.

Iz Slovenije se lahko v Albanijo odpravimo tudi z avtom, pot traja dobrih 14 ur, zato je priporočljivo vmes narediti več postankov, med katerimi si lahko ogledamo še kakšno zanimivost naše nekdanje skupne domovine.