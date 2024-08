To soboto bo dišalo po žlikrofih

V idrijskem parku Mejca bo v soboto dišalo po žlikrofih z najrazličnejšimi okusi, ki jih bodo postregli na tradicionalnem Prazniku idrijskih žlikrofov. Sestavine zanje so preproste in lokalno dostopne, izražajo pa tudi geografsko lego Idrije. Preprosto testo za testenine je polnjeno z okusno in močno zabeljenim krompirjem. V Idriji jih pripravljajo že vsaj 150 let, izvor posebne oblike pa ni natančno znan. Medtem ko vedno vsebujejo enake sestavine, jih v nove dimenzije okusov popelje omaka. Tradicionalno jih postrežejo z bakalco, omako iz koštrunovega mesa, danes pa lahko izbiro omejuje le še domišljija.

Organizatorji napovedujejo, da bodo žlikrofe postregli z zajčkom, golažem, na pad thai način, s kolerabo in žitno klobaso, na poletni način v solati, z maqufino omako, bučkino kremo in dimljeno postrvjo, svinjskimi rebrci, omako iz ovčjega sira, karijem, Krnčanovo sirovo omako z limono in sirnim drobljencem, jurčki, pečenkino omako, omako iz ekološke govedine, tartufato, parmezanom in praženimi lešniki, žafranovo omako, sirom na žaru, smetano, suhimi paradižniki in orehi, s hladno velikonočno omako, tuno in inčuni v omaki iz čemaža in še bi lahko naštevali.

Ves dan bodo potekali številni dogodki, kot so degustacija gurmanskega krožnika zaščitenih izdelkov Slovenije s chefom Brankom Podmenikom, prikaz izdelave idrijskih žlikrofov, knapovske igre, degustacija rumov in viskijev, tekmovanje v kuhanju divjačinske bakalce in še marsikaj.