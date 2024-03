Spoznaj svoj kraj: izleti in aktivnosti za spomladanske dni

Zakaj ne bi enkrat za spremembo prostih dni izkoristili tako, da se igramo turista kar v svojem ali nam bližnjem kraju? In spoznamo kakšno znamenitost, za katero si nikdar ne vzamemo časa ali pa niti nismo vedeli, da jo imamo za vogalom. V slovenskih mestnih občinah smo zbrali nekaj namigov.

Po poteh Alme Karlin

V Celju lahko skoraj na vsakem koraku spoznavate popotnico, pisateljico in svetovljanko Almo Karlin. Ustavite se lahko pri njenem kipu, si privoščite kavo Ambiciozna Alma, v Mladinskem centru Celje si jo oglejte na ilustracijah, v Turističnem centru v interaktivni podobi, v Pokrajinskem muzeju pa z njo odpotujte po razstavi Poti. »Zadnja desetletja svojega življenja je Alma preživela v podeželski hišici na robu mesta, v Pečovniku pri Celju. Splača se jo obiskati in prisluhniti veliki poznavalki Alminega življenja in dela,« pa v Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje priporočajo obisk spominske hiše. Tam se lahko udeležite brezplačnih individualnih vodenj, ki jih izvaja ena najboljših poznavalk Alminega življenja in dela Jerneja Jezernik. Vso sezono bodo v rednem odpiralnem času potekala tudi literarna in umetniška ustvarjanja, namenjena obiskovalcem, ki bodo lahko izrazili svoje misli in občutja o Alminih zgodbah. Posebne delavnice so zasnovali tudi za družine z majhnimi otroki.

Selfie z Almo FOTO: Zavod Celeia Celje

Spominsko hišo Alme Karlin bodo znova odprli 4. maja in jo bo mogoče obiskati od maja do konec septembra, vsako soboto od 10. do 17. ure. V primeru dežja oz. slabega vremena bo hiša zaprta.

Raziskovanje kulturnih četrti Maribora

Če se boste sprehajali po mariborskih ulicah, naj vas pot zanese v Kulturno četrt Minoriti. Gre za nov kulturni center, ki je nastal na Vojašniškem trgu med Lentom in osrednjo mariborsko tržnico. Tvorijo ga Lutkovno gledališče Maribor (nekdanji Minoritski samostan), prireditveni in razstavni prizorišči Minoritska cerkev in Sodni stolp ter objekt Tri babe, v katerem delujeta Lutkovni muzej in gostinski lokal. V neposredni bližini je tudi Muzej najstarejše trte na svetu. V Minoritih, ki so postali samosvoje prizorišče sodobnih umetnosti in vozlišče mestnih festivalov, so na ogled številne gledališke produkcije in scenski dogodki, prav tako razstave, koncerti in filmi. Pomemben kulturnozgodovinski del Maribora je tudi območje Židovske ulice in trga, ki zaokrožujeta Kulturno četrt Židovska, kjer prav tako pripravljajo pester nabor kulturnih dogodkov in delavnic za mlade.

Letni kino Minoriti FOTO: Tadej Regent

Ogled Muzeja najstarejše trte na svetu lahko združite z degustacijo vina, ponudba vključuje tudi ogled razstave in animiranega filma (8 evrov na osebo).

Po Machovi poti

V neposredni bližini Novega mesta jo lahko mahnete po Machovi učni poti, ki je primerna za vso družino. Krožna pot poteka od Malega Slatnika proti Velikemu Slatniku, kjer je nekoč stala graščina Johanna Macha, s čigar prelepo in v ljubezni nesrečno hčerko Vilhelmino je povezana povest Zakleti oreh Janeza Trdine, ki je večkrat obiskal te kraje. Večinoma položna gozdna pot med drugim pelje mimo številnih potočkov in neokrnjenih kotičkov narave, obuja dediščino teh krajev in pripoveduje legende, povezane z vizionarsko družino Mach. Ta naj bi med drugim na Machovem hribu gojila azijsko sviloprejko jamamaj, na kar med drugim spominja skulptura okamnelega Kržjačana, ki je odganjal ptice plenilke.

Machova pot FOTO: Davorin Pavlenič

Čas hoje: 2 uri Dolžina: 9 km Zahtevnost: lahka Izhodišče: parkirišče pri gostilni Štefan, Mali Slatnik

Hiša narave in kolišč Morostig

Na obrobju našega glavnega mesta na Ljubljanskem barju stoji Hiša Morostig, ki vas bo z razstavo in devetimi tematskimi enotami popeljala v čas koliščarskega obdobja in koliščarskih naselij okoli Alp, ki so na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Spoznali boste lahko izjemno biotsko raznovrstnost barjanske pokrajine in se podali po tematski poti Morostig, ki se vije prek barja in se konča pri kolišču. Tam se lahko obiskovalci poučijo o zgodovini območja ter njegovih botaničnih in zooloških posebnostih. Zanimiva za ogled je tudi rekonstrukcija petih kolib in drevaka, saj pripoveduje razburljive zgodbe o koliščarjih, ki so že živeli kot metalurgi, tkalci, lončarji, prijatelji, sodelavci, sovražniki, pa tudi ustvarjalci. Spoznali boste, od kod so prišli in zakaj so se naselili ravno na tem območju.

Ljubljansko barje skriva nešteto zanimivosti FOTO: Miha Žlindra

Odpiralni čas Morostiga se prilagaja letnim časom. Priporočljivo je, da najprej obiščete razstavo v Hiši Morostig, nato pa se odpravite na tematsko pot. Skupine se lahko za ogled kolišča vnaprej dogovorijo tudi zunaj običajnega delovnega časa. Več informacij na www.morostig.si

Velikani Istre

Med raziskovanjem slovenskega Primorja se doživetje za vso družino obeta na tematski poti Velikani Istre. Gre za novost z izhodiščem na parkirišču Kmetije Jakomin v Kubedu, od koder se obiskovalci odpravijo skozi vas, nato se dobro označena pot vzpenja na hrib Lačna. Pohodniki se lahko po njej podajo sami, lahko pa se udeležijo katerega od vodenih sprehodov, ki bodo potekali vsaj enkrat na mesec. Pravljični pohod je interaktiven in zanimiv za otroke, saj z »velebeležko« zbirajo »velepečate« in odkrivajo skrivnosti Istre, ki je na pobočju Lačne polna čudovitih vonjev, zelenih rastlin, raznolikih oblik in zgodb. Kot pravijo v Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, ta pohodniška pot nagovarja širok krog občinstva, od domačinov do obiskovalcev iz širše regije, hkrati pa vse, ki jih zanima kakovostno in aktivno preživljanje časa v naravi.

Preden se odpravite na pot, lahko otroci preberejo slikanico z naslovom 2 kozi in 3 istrske, ki jo je zapisal Uroš Grilc, ilustrirala pa Polona Drašler. Pravljično pot bodo v Kubedu odprtli 1. aprila ob 11. uri.

Človeška ribica na Gorenjskem

Tudi Kranj je poln zgodovinskih in kulturnih znamenitosti, z bližnjimi zelenimi hribi pa je hkrati mesto številnih možnosti za rekreacijo. Vendar: ste vedeli, da se lahko za ogled človeške ribice odpeljete tudi na Gorenjsko? Nič hudega, niti marsikateri Kranjčan ne ve, da v rovih pod starim Kranjem domuje Informacijski center za varstvo človeške ribice SOS Proteus. Če se odločite za ogled, boste neposredno od raziskovalcev iz Jamskega laboratorija Tular izvedeli marsikaj o življenju človeških ribic, o tem, zakaj so ogrožene in zakaj je nujno, da podzemne vode ostanejo čiste. Ta izjemna in ogrožena bitja si lahko ogledate tudi v tamkajšnjem akvariju – gre za rešene človeške ribice, ki so jih narasle podzemne vode odnesle na površje, kjer ne bi preživele.

Zavetišče za človeške ribice v podzemnem rovu v Kranju FOTO: Jure Eržen

Z obiskom Info centra SOS Proteus lahko postanete podpornik ogrožene človeške ribice, saj so prihodki od vstopnine v celoti namenjeni raziskovanju in varstvu te ogrožene živali. Vodenje traja eno uro in poteka vsak dan ob 11. in 18. uri.

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Prvomajske počitnice.