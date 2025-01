Sonce poskrbi za čarovnijo: zimska idila mrzlega dne (FOTO)

Velike kotline si pozimi po malem kar same ustvarijo vreme. Z robov kotline se pod večer proti dnu začne spuščati hladen zrak, količina se ob mirnih dnevih vseskozi povečuje. Nad tem jezerom težjega hladnega zraka so temperature precej višje. Oblikuje se inverzija, ko temperatura z naraščanjem višine raste.

Obsežna gmota na dnu kotlin, kot je Ljubljanska, prinese trdovratno meglo, ki se dostikrat obdrži ves dan. Ob stabilnem vremenu celo tedne. Na robovih te megle ima sonce kljub vsemu nekaj moči. Višina roba megle se čez dan nekoliko spreminja. Pod večer postane mrzlo, temačno in vlažno, ko se zdi, da bi jo lahko z nožem rezal.

Na vrhu Breznika nas pričaka klopca.

Zjutraj je vse ujeto v ivje.

Dvigniti se je treba za 300 višinskih metrov.

Praprot je lahko tudi taka.

Naslednje jutro prinese sonce in del te megle se izgubi. Za dobre pol ure se vse skupaj spremeni v pravljični svet. Potem sonce opravi svoje in ivje, ki je prej na debelo pokrivalo širne gozdove, se osuje, posuši in izgubi. Treba je le najti pravi trenutek in uživati v lepotah zaledenelega gozda.

Na Breznik se da povzpeti

Eden takih krajev je Breznik, 643 metrov visok vrh, pokrit z gozdom, v okolici Medvod. Dvigniti se je treba za 300 višinskih metrov, za kar potrebujemo slabo uro hoda. Nanj vodi kopica poti, nekatere so markirane, spet druge so kolovozi številnih gozdnih cest in vlak.

Na Breznik se da povzpeti iz vasi Goričane, Vaše in Sora. Povzpnemo se po eni izmed številnih poti in po uri hoda smo na vrhu, ki je v celoti prekrit z gozdom. Na njem najdemo manjšo klopco in nekaj okrasja na bližnji smrečici, ki je ostalo od novega leta, pa pravljično pokrajino.

Na poti

Z vrha Breznika lahko pot nadaljujemo naprej po grebenu po razmetani vasi Tehovec vse tja do markantnega vrha Sveti Jakob skorajda v središču Polhograjskega hribovja, lahko pa se vrnemo nazaj proti izhodišču mimo ruševin starega Goričanskega gradu in precej mlajše baročne graščine nekaj sto metrov nižje.

Vzpon na Breznik je prava harmonija barv in svetlobe. Le pravi čas je treba izbrati in uživati v čudežu zimskega dne na meji med trdovratno meglo in soncem.