Slovenci vodilni ponudniki apiturizma v svetu

Čebelarski turizem v Sloveniji je del apituristične ponudbe, torej tiste vrste turizma, ki je povezana s čebelarstvom in čebeljimi pridelki. Apiturizem obiskovalcem ponuja možnost, da spoznajo in doživijo svet čebel in čebelarstva, se poglobijo v čebelarsko dediščino Slovenije in njene naravne lepote.

Certifikat odličnosti čebelarstva Antona Koželja FOTO: Primož Hieng

»Časovni pregled razvoja apiturizma na Slovenskem nam ponuja vpogled v zanimive podatke,« pravijo na Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS). Ta je v letu 2013 certificirala prve ponudnike apiturizma in jim podelila certifikate odličnosti (oznake 1–3 čebelice), leta 2016 pa ustanovila sekcijo ponudnikov apiturizma ter povezala prejemnike certifikatov odličnosti. Sekcija je postala uradni sogovornik z državo, s Slovensko turistično organizacijo in turističnimi agencijami. V sodelovanju s ČZS je istega leta Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije izvedel prvo izobraževanje čebelarsko-turističnih vodnikov. Pridobljeno znanje pomeni specializacijo turističnih vodnikov ter povezavo med obiskovalci in apiturističnimi ponudniki, kar je prispevalo k še bolj kakovostnemu in s tem doživljajskemu obisku.

Kakovost v turizmu je ključnega pomena za zadovoljstvo turistov in uspeh turistične destinacije ali storitve.

»Apiturizem v hitrem turističnem razvoju teži k nadgradnji kakovosti z namenom odgovoriti na potrebe sodobnega časa in popotnika. S tem tudi k nadgradnji kakovostnejše ponudbe certificiranih ponudnikov,« dodajajo na ČZS. Na začetku leta 2024 je Čebelarska šola Antona Janše izvedla prvo takšno izobraževanje, ki predstavlja enega od pogojev za pridobitev certifikata odličnosti Top Bee, pravijo in še: »Nadgradnjo kategorij 1–3 čebelic so ob upoštevanju še preostalih pogojev (unikatnost ponudbe, dostopnost ponudbe za osebe z oviranostmi in poznavanje svetovnega jezika) spomladi pridobili trije apiturizmi.«

Čebelarska šola Antona Janše ponuja izobraževalni program Top Bee tudi v tujini. Prenaša primere odlične prakse vsem, ki želijo svoje čebelarstvo kakovostno nadgraditi ne glede na to, da so zunaj Slovenije.

Počitek v čebelnjaku FOTO: Arhiv Čebelarstva Šolar

Zakaj Top Bee? »Ker predstavlja najboljše od najboljšega, kar lahko apiponudniki ponudijo svojim obiskovalcem,« pojasnjujejo na ČZS. »Kakovost v turizmu je ključnega pomena za zadovoljstvo turistov in uspeh turistične destinacije ali storitve. Vse navedeno pa še kako velja tudi za apiturizem, ki je del velike turistične industrije; združuje ekološke, izobraževalne in kulturne elemente v privlačno, trajnostno in kakovostno turistično ponudbo. Certificirani apiturizmi, še posebej Top Bee kategorije, ne nazadnje predstavljajo temelj apiturizma, inovativnega slovenskega turističnega produkta.« Primož Hieng