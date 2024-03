Razglednik pod Veliko planino

Pisalo se je drugo stoletje. V času vladavine cesarja Hadrijana je bil Ahac poveljnik legije, ki se je vojskovala na meji večno nemirne Armenije in nevarnega Partskega imperija. Ahac pri vojskovanju ni imel posebne sreče, vse dokler se ni spreobrnil v krščanstvo. Od tu naprej ga je pot vodila od zmage do zmage. Cesar Hadrijan ga je poskušal na vse načine prepričati, da opusti novo vero in spet začne častiti rimske bogove. Brez uspeha. V napadu besa je dal Ahaca križati, in ta je postal mučenec in svetnik; goduje 22. junija.

Cerkev je iz 18. stoletja. FOTO: Janez Mihovec

Tudi pri nas na Slovenskem je svetnik zelo popularen; bitka pri Sisku leta 1593 je bila na dan njegovega goda in v njej je krščanska vojska pod vodstvom Adama Ravbarja in Andreja Turjaškega odločilno porazila Turke in naredila konec njihovim skoraj dve stoletji trajajočim vpadom na slovensko ozemlje. V zahvalo za zmago, končno nastali mir in v čast Ahacu je zraslo več cerkva, ki imajo za zavetnika tega svetnika. Ena takih je sveti Ahac nad vasjo Kališe v bližini prelaza Črnivec, ki nad Kamnikom vodi iz Gorenjske na Štajersko.

Cerkev stoji na zelo razglednem kraju, ki deluje kot nekakšen pomol nad dolino Črne, in je iz 18. stoletja. Prej je bila tukaj ena izmed točk obveščevalnega varnostnega sistema, ki je opozarjal na Turke: ko so se prikazale turške roparske horde, so po vrhovih zagoreli kresovi in od točke do točke opozarjali na nevarnost. V nekaj urah je bila obveščena vsa dežela in sprožen obrambni mehanizem.

Pogled na dolino Črne FOTO: Janez Mihovec

Do baročne cerkvice lahko peš pridemo iz Kranjskega raka pod Veliko planino ali s prelaza Črnivec. Ovinkasta cesta nas po kakšni uri sprehoda pripelje do izpostavljenega pomola nad dolino. Cerkvica po malem kliče po obnovi, a tisto, kar velja, je prelep razgled. Z dvorišča več stoletij stare cerkvice se odpre lep pogled na Veliko Planino, doline Črne globoko spodaj, predgorje hribov nad Kamnikom in tudi na Ljubljansko kotlino.