Razgledna planina v Karavankah

Južna pobočja Karavank je najlepše obiskati v času zgodnje pomladi. Vse je obsijano s soncem, medtem ko so osojna pobočja gora še vedno prekrita s snegom in tam vlada še čisto prava zima.

Pogled proti Bledu FOTO: Janez Mihovec

Tokrat se odpravimo do Jesenic in tik pred železarskim mestom zavijemo v dolino potoka Javornik. Ovinkasta cesta nas pripelje do doma Trilobit in malega akumulacijskega jezera. Po naravoslovni in rudarski učni poti se dvignemo do izvira potoka, potem pa se pot nadaljuje po kolovozu in počasi zavije na desno. Nobenih markacij ni, toda orientacija ni zahtevna.

Sledimo glavni poti in se zlagoma dvigamo. Na levi najdemo manjši odcep, ki nas popelje do vhoda v nekdanji, že davno opuščen rudnik mangana. Še kar naprej se dvigamo in po uri in pol hoje po gostem gozdu se svet kar naenkrat poravna. Stopimo iz gozda in na širno planino Stamare. Gre za uravnavo sredi pobočij Karavank, pod Koprivnikom in Vajnežem. Smo na višini 1400 metrov in na vzhodnem robu planine, že tik pred gozdom, najdemo dve koči.

Dolina globoko spodaj je morda še v megli, a na južnih pobočjih Karavank je že vse obsijano s soncem. Na drugi strani Gornjesavske doline se prav pred nami dvigajo osrednje Julijske Alpe.

Julijske Alpe so čudovite. FOTO: Janez Mihovec

Sprehodimo se po obsežni dolini sredi širnih pobočij Karavank. Potem ko smo se od izhodišča dvignili za 400 višinskih metrov, po uri in pol zmernega vzpona uživajmo v razgledih.