Prisluhnite glasbi in se opomnite, da jo poslušate zato, da boste bolj veseli

Razpoloženje si lahko hitro izboljšamo s poslušanjem živahne glasbe, pravi ameriška terapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger. Raziskava misurijske univerze je pokazala, da se pri ljudeh, ki poslušajo živahno glasbo, poveča količina živčnega prenašalca dopamina, ki deluje na dve območji v možganih. Prvo je povezano z zadovoljstvom, drugo s pričakovanjem. Preizkusite njeno vajo poslušanja glasbe in preverite, kako vpliva na vaše razpoloženje. Nekaj tednov jo izvajajte vsak dan, vendar občasno zamenjajte skladbo. Učinkovita bo le, če poslušate zavedno, z namenom izboljšanja razpoloženja. Arlene svetuje, da najprej izberete veselo skladbo iz svoje glasbene zbirke ali jo poiščite na spletu. Poslušajte jo v prostoru, kjer ni drugih prevladujočih zvokov, in pospravite vse tisto, kar vam lahko odvrača pozornost (med poslušanjem ne berite in ne brskajte po telefonu). Namestite se v udoben položaj in nekajkrat globoko vdihnite, potem pa predvajajte skladbo. Opomnite se, da jo poslušate, da boste bolj veseli; sklep o nameri je pomemben element te vaje.