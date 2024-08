Predlog za izlet: Vzpon do samotne planine (FOTO)

Ena takih je prav gotovo planina Dol, do katere se povzpnemo iz doline Kamniške Bistrice. Pot začnemo na parkirišču ob vzpenjači. Markirana pot vodi najprej po makadamski cesti in kolovozu, potem pa se strmo vzpne in naslednji dve uri je treba pošteno gristi kolena. Precejšen del poti vodi pod ostenji in je potrebne precej pazljivosti.

Izberemo jo lahko kot izhodišče za nadaljnje pohode po najlepših slovenskih planinah.

Potem pa se pot kar na lepem poravna. Še nekaj minut hodimo bolj ali manj po ravnem. Od nekod pride še kolovoz, in to so že znamenja, da je planina blizu. Stopimo na gozdni rob in pred nami se odpre širna uravnava. Na samem začetku je prvi pastirski stan, še trije pa so v središču planine Dol.

Planina Dol je dosegljiva po dolgi in ovinkasti cesti z Volovljeka, tako da je čisto mogoče, da na njej srečamo kak avtomobil. Planina je živa in na njej se pasejo tako krave kot konji. Pravzaprav se imajo prav lepo. So na nekakšnih počitnicah in jim ni hudega.

Po dolgi in ovinkasti cesti je dosegljiva tudi z Volovljeka.

Planina Dol je križišče planinskih poti in številni jo izberejo kot izhodišče za visokogorje. Proti zahodu se markirana pot dvigne najprej do idilične planine Rzenik, nato pa na sam 1830 metrov visok vrh pa še naprej do 1808 metrov visokega Konja. Od tu naprej se markirana pot spusti na prelaz Presedljaj, a je pot zelo zahtevna.

S planine Dol se lahko odpravimo tudi proti vzhodu; najprej se dvignemo do planine Konjščice, kjer nas pričaka nekaj stanov in manjše jezerce. Pot se nadaljuje in nas popelje na vrh Velike Planine, tja do slikovite cerkvice, ki velja za njeno središče, do koder je z gornje postaje vzpenjače postavljena nova sedežnica.

Stopimo na gozdni rob in odpre se širna uravnava.

Planina Dol je križišče planinskih poti.

Planina je manj znana in zato manj obiskana.

Planina Dol nam ponuja, da jo izkoristimo kot izhodišče za nadaljnje pohode po najlepših slovenskih planinah, lahko pa jo uporabimo tudi kot končni cilj našega izleta. V vseh primerih lahko uživamo v lepotah Kamniško-Savinjskih Alp, ki se dvigajo nad njo.