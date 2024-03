Praznik pomladi v Orehovem gaju

V Orehovem gaju na mirni in zeleni lokaciji pod vasjo Obrije, na severu Ljubljane, v neposredni bližini reke Save, spet pripravljajo čisto poseben praznik pomladi – iskali bodo pirhe, plesali, ustvarjali, se igrali v naravi in se družili z otroki. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vse to in še kaj več se bo dogajalo v ponedeljek, 1. aprila, od 10. do 20. ure, in sicer v vsakem vremenu.

Plan B za program pirholova v primeru dežja je ogled otroške velikonočne predstave gledališča Smejček, ki jo bodo popestrili z zabavnimi elementi iz pirholova. Za glasbeno podlago bo med 11. in 17. uro skrbel 12-letni DJ TIM, eden od članov Mini DJ akademije, ki je lani sodelovala v šovu Slovenija ima talent, letos pa so ogrevali večtisočglavo občinstvo na dogodku Slovenska muska z Ladom Bizovičarjem.

V dogodek so vključeni zajčji mini disko, poslikava velikonočnih jajc in likovna delavnica.

V ta velikonočni dogodek so vključili še nekaj novih programov: zajčji mini disko, poslikavo velikonočnih jajc z masterchefovko Anito Ferlin in likovno delavnico z Ines Dovečer Kurat.