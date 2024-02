Predlog za izlet: nova pravljična pot v Istri (FOTO)

V Kubedu, čudoviti vasici na koprskem podeželju, je nastala nova pravljična pot, ki so jo poimenovali Velikani Istre. Ta je močno povezana z identiteto kraja in dediščino Istre. Gre za družinsko doživetje, ki vabi vse na raziskovanje skrivnostnega sveta velikanov.

Na trasi pravljično-doživljajske poti so obnovili suhozidno pastirsko hišico.

Doživetje Velikani Istre se začne na parkirišču Kmetije Jakomin v Kubedu, od koder se obiskovalci odpravijo skozi vas, nato se pot vzpenja po dobro označeni poti na hrib Lačna. Obiskovalci se lahko odpravijo sami, lahko pa se udeležijo katerega od vodenih sprehodov, ki bodo potekali vsaj enkrat na mesec. Uradno odprtje z zanimivim spremljevalnim programom bo na velikonočni ponedeljek, 1. aprila.

Pravljični pohod je interaktiven in zanimiv za otroke, saj z velebeležko zbirajo velepečate in odkrivajo skrivnosti Istre, ki je na pobočju Lačne še posebno polna čudovitih vonjev, zelenih rastlin, raznolikih oblik ter zgodb. Preden se odpravijo na pot, lahko preberejo slikanico z naslovom 2 kozi in 3 istrske, ki jo je napisal Uroš Grilc, ilustrirala pa Polona Drašler. Obiskovalci jo lahko kupijo v Turistično-informacijskem centru Koper na Titovem trgu in na Kmetiji Jakomin v Kubedu.

Pravljični pohod je zanimiv za otroke, saj z velebeležko zbirajo velepečate.

Velikani Istre so nov celovit in samostojen zelen turistični produkt, ki sta ga omogočila Mestna občina Koper ter Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper v sodelovanju z Zavodom Škrateljc. Na trasi pravljično-doživljajske poti so obnovili suhozidno pastirsko hišico in izkoristili obstoječe objekte, naravne materiale (štore, debla, kamne) ter jih z umetniškim posredovanjem spremenili v skulpture, ki so del vizualne upodobitve zgodbe. Doživljajski produkt vzpostavlja trajne sinergije s številnimi akterji na področju turizma, kulture in kulinarike v Mestni občini Koper.

Izšla je tudi slikanica z naslovom 2 kozi in 3 istrske, ki jo je zapisal Uroš Grilc, ilustrirala pa Polona Drašler. FOTO: Zmkt Koper

Pohodniška pot z izvirno zgodbo nagovarja širok krog občinstva, od domačinov do obiskovalcev iz širše regije, hkrati pa vse tiste, ki jih zanima kakovostno in aktivno preživljanje časa v naravi.