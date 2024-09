Nova daljinska pohodniška pot: peš od Jezerskega do Kranjske Gore (FOTO)

Na pobudo turističnih organizacij in tistih, ki so povezani s pohodništvom, je v Karavankah nastala najmlajša daljinska pohodniška pot pri nas. Pot, imenovana tudi Karavanke Trail, je nastala pod okriljem Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj) in v sodelovanju z združenjem Slovenia Outdoor. Karavanška daljinska pohodniška pot povezuje Zgornje Jezersko in Kranjsko Goro. Dolga je nekaj več kot 142 kilometrov in razdeljena na sedem dnevnih etap: najkrajša je dolga nekaj več kot 13 kilometrov, najdaljša zajema skoraj 29 kilometrov dolg odsek.

Jezersko, Preddvor, Kranj, Tržič

Če gremo po vrsti: prva etapa se začne na Zgornjem Jezerskem in se prek stare cerkve sv. Ožbolta podaljša proti Bašeljskemu sedlu, od koder sledi spust prek Hudičevega boršta do Preddvora. Preddvor je izhodišče druge, prijetne in lažje etape, ki vodi mimo posestva Brdo, kranjskih primestnih naselji in kanjona Kokre do starega dela največjega gorenjskega mesta.

142 kilometrov je dolga pot Karavanke Trail.

Tretja etapa je najdaljša, saj je dolga skoraj 29 kilometrov, povezuje pa Kranj in Tržič. Ta del poti Karavanke Trail je speljan iz Kranja mimo posestva Brdo do Čukove jame, od koder pohodniki nadaljujejo proti osrčju krajinskega parka Udin boršt, sledi pa vzpon proti Golniku in nadaljevanje do vasice Gozd pod Kriško goro, zatem se pot spusti proti tržiški dolini.

Lažje, zmerne in zahtevne etape

Četrta etapa je speljana od Tržiča do Begunj na Gorenjskem, ta kraj pa je izhodišče pete etape, ki nas popelje mimo Sv. Petra in Smokuškega vrha, doline Završnice in Valvasorjevega doma prek Potoške in Olipove planine do planine Stamare, zatem sledi spust do Javorniškega Rovta. Šesta etapa je dolga 20 kilometrov in povezuje Dom Pristava z Mojstrano, medtem ko zadnja, sedma etapa, vodi od Mojstrane do Kranjske Gore – na tej se pohodniki priključijo že uveljavljeni pohodniški poti Julijana Trail.

Vodi mimo mogočnega Storžiča.

Zajema sedem dnevnih etap; nekatere so bolj, druge manj zahtevne.

V Udin borštu je označenih več priljubljenih poti, med njimi krožna Pot treh zvonov.

Posamezni odseki so bolj ravninski, spet drugi bolj višinsko razgibani in torej primerni za dobro pripravljene pohodnike.

Najmlajša daljinska pohodniška pot v Sloveniji tako zajema 142 kilometrov lažjih, zmernih in tudi bolj zahtevnih odsekov, speljanih med Zgornjim Jezerskim in Kranjsko Goro. Natisnili so tudi zemljevid ter poskrbeli, da si lahko prek spleta etape ogledajo tudi tisti, ki so bolj vajeni elektronskih oblik navigacije.