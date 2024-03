Maja radi potujemo na tuje

Predstavniki potovalne agencije Kompas pravijo, da se Slovenci, kadar načrtujejo krajše počitnice, najpogosteje odločajo za oddih na hrvaški obali, zlasti v Istri in Kvarnerju, veliko pa je povpraševanja tudi po počitnicah v Sloveniji – tako na obali kot v notranjosti in termah. Iz svoje ponudbe Kompasovi predstavniki izpostavijo hotel Island hotel Istra na Crvenem otoku pri Rovinju, kjer bodo organizirali Kompasov klub, in hotel Aurora na Lošinju.

»Veliko potnikov se odloča za krajša potovanja z avtobusom, pri čemer prednjačijo ture po Italiji in Balkanu, veliko je povpraševanja in rezervacij za skupinska križarjenja, predvsem po Sredozemlju. Zelo priljubljene so aktivne počitnice na Malti (imamo čarterski let iz Ljubljane), počitnice na španski obali, kjer letos izstopa Costa Blanca, veliko družin se odpravi v Združene arabske emirate, Dubaj, Abu Dabi, pari se zanimajo za Oman,« naštevajo Kompasovi predstavniki letošnje trendovske destinacije. Dodajo še, da si Slovenci želimo tudi na daljša potovanja, in letos imajo več zagotovljenih potovanj po Aziji (Bali, Tajska) in Ameriki (ZDA, Kuba ...).

Zanimanje za eksotične kraje

Kje boste preživeli letošnje prvomajske počitnice? FOTO: Depositphotos

Podobno o željah svojih strank povedo v turistični agenciji Relax, kjer prejemajo zelo raznolika povpraševanja: od kratkih oddihov v termah do krajših počitnic na jadranski obali, pobega v Dubaj in Abu Dabi, raziskovanja Malte, obiska mesta, ki nikoli ne spi – New Yorka, skoka v Toskano, spoznavanja Vatikana in Rima, iskanja sonca na Azurni obali ter city breaka v Španiji. »Prav tako ugotavljamo porast rezervacij t. i. eksotičnih destinacij, med katerimi prednjačijo Mavricij (imamo že kar nekaj časa razprodano), vedno priljubljeni Kanarski otoki, pa tudi Bali in podobno,« pravijo v Relaxu in dodajo, da bodo sicer največji delež gostov spet gostili v Relaxovih klubih z mačkom Reksijem in znanimi gosti na hrvaški obali – recimo v Rabcu se jim bodo pridružili Čuki.

Praviloma dražja letovanja

Koliko bomo odšteli letos za počitnice in ali so dražje kot lani? Kot pravijo v Kompasu, so se nekateri turistični aranžmaji podražili, a ne vsi. Običajno lahko govorimo o podražitvah v višini od pet do deset odstotkov. »Naše stranke v času prvomajskih počitnic najbolj povprašujejo po paketih, pri katerih je strošek na osebo do 500 evrov, zelo veliko potnikov pa se odloči za potovanja z letalom, katerih cene se gibljejo od 500 do 3000 evrov,« pravijo predstavniki Kompasa.

V turistični agenciji Relax ocenjujejo, da so se turistični aranžmaji v povprečju podražili za okoli tri odstotke glede na lani. »Koliko odštejemo za počitnice, zelo variira – recimo najem hišice za šest ljudi za tri dni na Krku med prvim majem stane 169 evrov, paket s Čuki v Rabcu s tremi prenočitvami s polpenzionom pa 189 evrov na osebo. Ko govorimo o potovanjih, so cene seveda različne, na primer San Remo in Azurna obala 479 evrov, križarjenje po Donavi in kulinarična tura po Vojvodini 499 evrov, raziskovanje Malte 799 evrov, obisk treh mest Španije z direktnim čarterjem iz Ljubljane pa 889 evrov in tako naprej,« o cenah prvomajskega oddiha povedo predstavniki Relaxa, kjer opažajo splošno rast rezervacij v času prvomajskih praznikov.

Šest prvomajskih idej Izkušene turistične vodnike potovalnih agencij Relax in Van Gogh smo povprašali, katere destinacije bi priporočili našim bralkam in bralcem. Relax priporoča: 1. Prvomajski klub v Rabcu v Maslinica resortu, kjer vas čakajo nastop Čukov, bogata animacija za najmlajše in gusarska zabava. 2. Potovanje Kraljevski Madrid, očarljiva Cuenca in romantična Valencia, kjer izpostavljajo obisk skritega bisera, španskega mesteca Cuenca, ki ga obiščejo v sklopu programa. 3. Potovanje Dubaj – biser Arabskega polotoka in Abu Dabi. Van Gogh priporoča: 4. Potovanje po Uzbekistanu, ki leži na sredini svilne poti. Med devetdnevnim potovanjem boste obiskali mesta, kot so Samarkand, Buhara in Hiva. 5. Potovanje po Azerbajdžanu in avtonomni republiki Nahičevan. 6. Križarjenje po najlepših norveških fjordih vse do Nordkappa

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Prvomajske počitnice.